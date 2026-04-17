123Credit și Autoklass: finanțare prin leasing pentru 3 modele Mercedes-Benz GLB, GLC și GLE disponibile în stoc

123Credit, platforma românească de brokeraj online de credite și leasing, anunță o colaborare punctuală cu Autoklass, unul dintre cei mai extinși dealeri autorizați Mercedes-Benz din România, pentru a facilita accesul la finanțare prin leasing pentru trei modele disponibile imediat în rețeaua dealerului: Mercedes-Benz GLB, Mercedes-Benz GLC și Mercedes-Benz GLE.

Trei modele disponibile acum, cu finanțare comparată într-un singur pas

Cei interesați de achiziționarea unuia dintre cele trei modele — fie pentru uz profesional, personal sau flotă — pot accesa platforma 123Leasing pentru a compara ofertele de leasing disponibile de la mai mulți finanțatori, fără a fi nevoite să contacteze separat fiecare instituție financiară.

Autovehiculele sunt disponibile fizic în stoc la Autoklass, ceea ce înseamnă livrare imediată după finalizarea finanțării, fără timpi de așteptare asociați configurărilor sau comenzilor speciale.

De ce contează accesul la mai mulți finanțatori

Pe piața de leasing auto, diferențele dintre ofertele finanțatorilor nu sunt cosmetice. O variație de câteva puncte procentuale la DAE, aplicată pe un contract de 48–60 de luni pentru un vehicul premium, poate genera o diferență semnificativă la costul total al finanțării.

Fără un instrument de comparare, majoritatea companiilor aleg oferta finanțatorului cu care dealerul are relație directă — nu neapărat cea mai avantajoasă pentru ele.

Prin platforma 123Leasing, procesul devine simplu, transparent și documentat: compania vede condițiile reale de la mai mulți finanțatori, poate evalua parametrii relevanți (avans, durată, valoare reziduală, DAE) și poate trimite cererea spre analiză digital, printr-un singur pas.

Despre Autoklass

Auto Klass Group este dealer autorizat de vânzări și service Mercedes-Benz și Honda în România, cu una dintre cele mai extinse rețele din țară specializate în acest segment. Operează sucursale în București, Ilfov, Constanța, Prahova, Sibiu și Timiș și oferă servicii complete post-vânzare conform standardelor brandurilor reprezentate.

Despre 123Credit

123Credit (123credit.ro) este platforma digitală de brokeraj ce reunește peste 150 de oferte de finanțare de la 20+ instituții financiare din România (bănci și IFN-uri) într-un singur loc. Companiile pot compara produse de leasing, pot aplica online și pot urmări statusul cererii în timp real, fără costuri și fără obligații, prin sub-brandul dedicat 123Leasing.