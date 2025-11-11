search
Marți, 11 Noiembrie 2025
Adevărul
Zalando și-a făcut intrarea în fotbal. Compania care vinde articole de modă a semnat cu o mare federație din Europa

Zalando, companie de comerț electronic specializată în vânzarea de articole de modă, încălțăminte și produse de înfrumusețare, a devenit partener al Federației Germane de Fotbal. Compania fondată în 2008, cu sediul în Berlin, va colabora cu echipele naționale până în 2030. 

Zalando a anunțat astăzi începutul unui parteneriat de cinci ani cu DFB. Acordul va permite companiei să colaboreze cu echipele naționale masculine, feminine și de tineret ale Germaniei în următorii 5 ani. Cifrele contractului nu au fost dezvăluite.

Astfel, Zalando va primi trei drepturi exclusive de activare și marketing. Logo-ul companiei va fi prezent pe toate uniformele de dinaintea meciurilor și de antrenament. În plus, va fi asigurată o vizibilitate semnificativă pe tabelele de marcaj cu LED-uri de pe stadion, pe branding-ul de pe panourile publicitare de fundal și o prezență integrată puternică pe rețelele de socializare.

În cele din urmă, Zalando va găzdui un studio dedicat în timpul cantonamentelor pentru toate turneele majore, creând conținut exclusiv din culise pentru clienții săi.

Zalando este foarte mulțumită de parteneriat. James Rothwell, vicepreședinte senior de marketing, declară: „Fotbalul și moda au o istorie lungă împreună și joacă împreună un rol important în cultura germană. Suntem încântați să devenim un partener-cheie al DFB și să scriem următorul capitol din această poveste”.

