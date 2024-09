Viorel Moldovan, distrus după doar trei luni în fruntea Rapidului: „Zero! E imprimanta lui Dan Șucu”

Viorel Moldovan a fost instalat în vară noul președinte al celor de la Rapid, înlocuindu-l pe Daniel Niculae, îndepărtat de acționarul principal Dan Șucu. Însă giuleștenii nu-și revin, drept pentru care conducătorul vișiniilor a fost criticat dur de Marian Iancu, fost patron la Poli Timișoara și rapidist de-o viață.

Cu o singură victorie în primele opt etape, echipa de sub Podul Grant merge prost, la fel cum a încheiat sezonul trecut. Marian Iancu crede că dezastrul a fost cauzat de schimbările efectuate la nivel administrativ, acolo unde, printre altele, Viorel Moldovan i-a luat locul lui Daniel Niculae.

Marian Iancu l-a lăudat în primă fază pe Moldovan, despre care a afirmat că este un bun cunoscător al fotbalului, dar l-a criticat pentru faptul că nu ar avea deloc autoritate. „Dacă primul an de la revenirea în Superliga am înțeles locul 8-9, ulterior locul 5 ne-a creat speranțe. Ca să vină un loc 6 sub administrarea lui Angelescu, a lui Niculae și în special a lui Șucu, pentru că el le-a derogat din competențe.

Moldovan, avatarul lui Șucu

Pentru ca acum, începutul celui de-al treilea campionat să fie un dezastru sub conducerea directă a lui Șucu, care și-a asumat-o, care l-a îndepărtat pe Niculae, care l-a scos din linia întâi pe Angelescu în calitatea lui de acționar majoritar și care l-a adus pe Viorel Moldovan.

Am avut mai speranțe, ‘Comisarul’ știind ce înseamnă fotbalul am crezut că se va impune, dar nu, e zero, nu are niciun cuvânt de spus. E doar o imprimantă, un avatar al lui Șucu. Ce spune Șucu, aia scoate Moldovan”, a declarat Marian Iancu, potrivit fanatik.