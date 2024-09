Becali – Șucu, război cu blesteme și metafore cu vânzarea oilor: transferul lui Bîrligea oferă pâine și circ

Printre cele mai bune declarații oferite de Gheorghe Hagi, în ultimii ani, a fost cea în care a spus, într-o frază, totul despre campionatul nostru intern: „Avem un fotbal <<vorbit>>, nu jucat“. Pentru că, la noi, de multe ori, adevăratele „meciuri“ încep, de fapt, după fluierul de final al arbitrului. Și nu numai scandalurile de după meciuri ne oferă pâine și circ!

Ieri, după prânz, a explodat în presa sportivă știrea trecerii lui Daniel Bîrligea (24 de ani), de la CFR Cluj la FCSB. La un moment dat, afacerea era dată ca și încheiată, în schimbul sumei de 2 milioane de euro pentru CFR, care urma să încaseze și 15% dintr-un viitor transfer al jucătorului. Bîrligea, la rândul său, urma să ajungă de la un salariu lunar de 6.000 de euro în Gruia, la 25.000 la FCSB.

Apoi, spre seara, povestea a luat o turnură neașteptată. Fiindcă pe fir a intrat și Rapid, cu o ofertă înaintată de patronul ei, Dan Șucu. Într-o primă fază, Gigi Becali a respins această variantă, spunând că omologul său giuleștean nu s-ar băga niciodată într-o licitație pentru un fotbalist dorit de un club rival. Doar că, după câteva ore, când a aflat că Șucu fix asta a făcut, Becali s-a lansat într-o tiradă televizată, la adresa lui Dan Șucu, la Digi Sport.

Mai întâi, într-o încercare de a explica de ce Rapidul insistă pentru un fotbalist ca și luat de FCSB, latifundiarul din Pipera a făcut o paralelă cu... vânzarea oilor. Iată dialogul său cu analistul postului Digi Sport, Ilie Dumitrescu:

*Gigi Becali: Hai să vă spun ceva. Eu voiam să folosesc un alt termen. Dacă oile le-am vândut, cum să mai vii tu după? Dacă am vândut oile și am luat banii pe ele, tu ce mai faci după?

*Ilie Dumitrescu: Nu merge asta, trebuie să-și dea acceptul și oaia (n.r. – Bîrligea), nu e bun exemplul! Adică, trebuia să ai și jucătorul semnat.

*Gigi Becali: Noi, ca oameni de afaceri, ne-am înțeles, asta zic. Eu cu Varga ne-am înțeles. Dacă vezi că doi oameni au semnat un contract? O să vedeți, nu se duce băiatul la Rapid. Păi, el e fraier? I-am zis că la anul, pe timpul ăsta, o să aibă 3 milioane de euro salariul.

După acest schimb bulversant de replici, Becali a trecut la un atac direct la Șucu. Căruia i-a făcut și o urare: să fie pedepsit de Dumnezeu, la fotbal, pentru că s-a băgat peste transferul lui Bîrligea!

Ce a spus Gigi Becali, la Digi Sport?

*Eu nu credeam că Șucu poate să facă așa ceva (n.r. - să încerce să-l ia pe Bîrligea după ce totul părea gata cu FCSB). Credeam că e un om de onoare, de calitate, îmi plăcea de el. Eu am semnat contractul cu Varga (n.r. – Neluțu Varga, patron CFR Cluj) pentru Bîrligea.

*Am vorbit la telefon cu Șucu. El a oferit un milion jumătate în trei tranșe, după care eu m-am înțeles și am semnat contractul. Eu nu știam nimic despre Rapid! Eu am dat 2 milioane și am încheiat afacerea. Apoi, Șucu a zis că oferă 1,8 milioane de euro în trei tranșe.

*Una e să faci concurență, atunci înțeleg. Dar acum e marfa vândută! Poate am eu altă mentalitate. Șucu știa că am semnat, i-a spus Varga. Așa mi-a zis mie la telefon. Am fost dezamăgit pentru că aveam altă impresie despre Șucu. Nu zic că îmi schimb impresia ca om, poate el are altă mentalitate. Nu știu ce să zic. Rapid va juca în play-out pentru asta! O să joace cu Buzău și Slobozia. Dumnezeu îl va <<răsplăti>> pe Șucu pentru ce a făcut.

*Șucu mi-a zis că are o stare proastă: «Eu vă înțeleg, domnule Becali, dar am o stare proastă când știu că FCSB îl ia pe Bîrligea». La care eu îi zic: «Bine, mă Dane, hai să ne lăsăm toți de fotbal, nu mai cumpărăm niciun jucător, ca să ai tu o stare bună». Dacă vezi că eu și Varga am semnat, atunci de ce te mai bagi? Bîrligea nu se duce la Rapid. Băiatul e fraier? Eu i-am zis că, la anul, pe timpul ăsta, are salariu 3 milioane de euro, nu știu dacă a crezut, vedem. Nu mi-a mai răspuns la mesaj, o să răspundă el. Va fi rezolvată treaba.