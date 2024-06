Dan Șucu, un patron exigent: explicația numirii lui Viorel Moldovan ca președinte al Rapidului

Acţionarul majoritar al Rapidului, Dan Şucu, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că noul preşedinte Viorel Moldovan este un om luptător, competent şi integru, el urmând să coordoneze totul în club, singura excepţie fiind reprezentarea în relaţia cu Liga Profesionistă de Fotbal.

"Viorel Moldovan întruchipează exact ceea ce eu apreciez mai mult în viaţă... este un om competent, luptător, ambiţios, determinat, pasionat, dar în acelaşi timp şi integru din punct de vedere moral. E un om serios care impune respect. Aşa că este mai mult decât binevenit ca preşedinte al Rapidului. Noul preşedinte se va baza pe Daniel Sandu (n.r. - directorul sportiv) şi pe Vasile Maftei pe partea juvenilă. În plus, Moldovan va coordona tot ceea ce înseamnă partea de comunicare a clubului, dar şi legătura cu fanii noştri şi cu Federaţia Română de Fotbal. Mie din partea de reprezentare îmi va rămâne doar relaţia cu Liga Profesionistă de Fotbal, pentru că LPF este de fapt patronatul cluburilor din prima ligă. Bugetul de achiziţii de şi vânzări de jucători este separat şi este administrat în totalitate de preşedinte şi directorul sportiv. Sigur, când se discută de sume importante, şi acţionarii se aşteaptă să fie consultaţi", a spus Şucu la prezentarea oficială a noului preşedinte.

"Din punctul nostru de vedere, al acţionarilor, postul de preşedinte e unul foarte important. După cum se ştie, noi nu avem veleităţi de cunoscători ai problemelor tehnice şi sportive. Nu avem o experienţă de vestiar şi aşa mai departe. Motiv pentru care, ca acţionari, ne bazăm pe oameni competenţi, dedicaţi şi integri. Aşa că am căutat, am avut un număr de persoane pe care le-am avut în vedere, şi a durat ceva timp până ne-am hotărât. Dar din clipa în care ne-am hotărât, am intrat în negocieri cu Viorel Moldovan, deşi nici nu le pot numi negocieri, pentru că a acceptat din prima. Indubitabil, istoricul rapidist al lui Moldovan a fost un criteriu în alegere, faptul că a avut şi îşi doreşte să aibă cât mai multe conexiuni cu clubul este foarte important pentru noi", a adăugat el.

Portiță pentru revenirea lui Daniel Niculae

În ceea ce îl priveşte pe fostul preşedinte Daniel Niculae, acţionarul a afirmat că "băieţii buni" nu sunt întotdeauna şi lideri buni, dar a subliniat că în viitor este posibilă o nouă colaborare.

"Daniel Niculae este un băiat excepţional, el a făcut foarte multe lucruri bune aici şi sunt convins că va mai lucra împreună cu noi şi va face lucruri bune în continuare. Nu e în obişnuinţa noastră să ne spălăm rufele în public. Pentru un conducător, pentru cineva care conduce, singurul lucru pe care eu nu l-am considerat la locul lui este diferenţa dintre un băiat bun şi un băiat corect. Un lider nu poate să fie un băiat bun, el trebuie să fie hotărât, decisiv, sever şi să judece cu aceeaşi măsură indiferent cine e în faţa lui. Fără prietenii, fără duşmănii, pur şi simplu echilibrat. Băieţii buni nu sunt întotdeauna şi lideri buni", a menţionat oficialul FC Rapid.

"Situaţia juridică şi problematică prin care trece Daniel Niculae în relaţia cu autorităţile statului nu e un lucru pe care cineva îşi doreşte să-l experimenteze. Noi îl susţinem cât putem în continuare, pentru că Daniel este unul de-al nostru. De partea cealaltă, rezultatele pe care le-am avut în ultimele 10 etape şi faptul că nu am reuşit să îndeplinim obiectivul sunt lucruri inacceptabile. Ca în orice societate mare, obiectivele sunt obiective şi trebuie realizate. Eu nu vreau să văd niciodată în faţa mea, oricine ar fi el, pe cineva care în loc să vină cu soluţii pentru a rezolva problema, îmi vine cu motive pentru care nu se poate rezolva. Şi asta e valabil în orice departament în care eu investesc. La finalul sezonului automat am încercat să vedem cine a făcut lucrurile mai puţin bine la club. Nu putea să fie doar o problemă de antrenor, de aceea toţi cei care au fost implicaţi pe partea sportivă şi tehnică au lăsat locul unei noi echipe. Bogdan Lobonţ este singurul care a rămas, este liantul între ce s-a întâmplat până acum şi ce se va întâmpla de acum încolo", a mai spus Dan Şucu.

Întrebat dacă va avea răbdare să investească 9 ani pentru a câştiga un titlu, aşa cum a fost cazul lui Gigi Becali la FCSB, Şucu a răspuns: "Nouă ani? Nu ştiu ce să spun... eu sunt şi pescar, chiar dacă nu am mai apucat să merg la peşte în ultima perioadă. Însă îmi aduc aminte că am stat 9 zile fără să prind un peşte. Poate e o concidenţă cu aceşti 9 ani de care întrebaţi. Dar poate nu e nevoie de 9 ani. Însă în mod cert vom câştiga campionatul şi îl vom câştiga curând. Noi oricând începem un campionat ne dorim să câştigăm. Obiectivul nostru în noul sezon este practic acelaşi... am pierdut un an şi reluăm obiectivul de anul trecut, adică participarea în cupele europene".

Fostul internaţional Viorel Moldovan a preluat, luni, funcţia de preşedinte al clubului Rapid Bucureşti, lăsată vacantă de Daniel Niculae, după ce i-a expirat contractul în vara acestui an.

Ca jucător, Viorel Moldovan a evoluat în Giuleşti între 2006 şi 2007, marcând 21 de goluri, dintre care 15 în campionat, două în Cupa României şi patru în cupele europene, unul dintre ele chiar în sferturile Cupei UEFA.

Fostul atacant al naţionalei României a obţinut o performanţă importantă şi ca antrenor al Rapidului, promovând din Liga a II-a în 2014, într-o perioadă dificilă a clubului.

De asemenea, Viorel Moldovan a ocupat pentru o scurtă perioadă funcţia de director sportiv al clubului, în 2007.