Velierul lui Jeff Bezos, scos la vânzare pentru o jumătate de miliard de dolari. Iahtul este mai lung decât un teren de fotbal

Jeff Bezos, 62 de ani, și-a scos la vânzare megaiahtul Koru cu care naviga pe mare. Conform Page Six, decizia proprietarului Amazon se datorează managementului excesiv de complex și de costisitor al navei.

Koru a costat 500 de milioane de dolari (aproximativ 425 de milioane de euro) pentru a fi construit, iar costurile de întreținere, conform zvonurilor online, sunt estimate la aproximativ 30 de milioane de dolari (25 de milioane de euro) pe an. Însă, conform Page Six, preocuparea lui Bezos pentru sezonul estival, mai mult decât costurile exorbitante, este dimensiunea iahtului.

În lumea iahturilor cu pânze, doar A (superiahtul lui Andrey Igorevich Melnichenk, proiectat de Philippe Starck) depășește Koru ca dimensiuni. Goeleta modernă cu trei catarge a lui Bezos, lungă de 127 de metri și lățime de 17 metri, este prea mare pentru majoritatea porturilor, în special în Marea Mediterană, și, prin urmare, nepotrivită pentru acostarea la cele mai strălucitoare evenimente din calendar.

În luna mai a anului trecut, în timpul Marelui Premiu de Formula 1 de la Monaco, Bezos a fost nevoit să abandoneze Koru în afara apelor Principatului. În luna următoare, la Veneția, în timpul nunții dintre magnatul Amazon și jurnalista Lauren Sánchez, iahtului i s-a interzis și intrarea în lagună.

Deocamdată, Bezos și purtătorii săi de cuvânt nu comentează zvonurile despre bijuteria sa construită la comandă și lansată la apă în 2023. Iahtului Koru ar fi dotat cu un jacuzzi, un cinematograf, o sală de jocuri și alte facilități. Nu există fotografii interioare publicate. Nici specificațiile tehnice ale motoarelor nu au fost făcute publice.

Se presupune că Koru este propulsat de două motoare MTU cu o putere totală de aproximativ 4.000 CP. Chiar înainte de a atinge marea, Koru stârnise indignare în rândul cetățenilor din Rotterdam, după ce șantierul naval olandez Oceanco a solicitat demontarea sa temporară pentru a-i permite să treacă pe sub istoricul pod De Hef. Catargele au fost în cele din urmă îndepărtate, iar iahtul a fost transferat la un alt șantier naval pentru faza finală a lucrărilor. De acolo, a navigat pe mările lumii, întotdeauna sub comanda celui de-al treilea cel mai bogat om din lume. Având în vedere valoarea iahtului, potențialii cumpărători sunt foarte puțini, notează sursa citată.