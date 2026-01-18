Vedeta lui AC Milan, ținta unui jaf inimaginabil în camera de hotel. Atacantul a suferit pierderi în valoare de 500.000 de euro

Atacantul german Niclas Füllkrug, proaspăt transferat în această iarnă la AC Milan, a fost victima unui jaf de proporții.

Ceasurile și bijuteriile sale de lux, împreună cu accesorii aparținând soției, au fost furate, iar paguba totală este estimată la aproximativ 500.000 de euro.

Potrivit Gazzetta dello Sport, incidentul a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, în camera sa de hotel din Como, unde Füllkrug se afla pentru meciul împotriva echipei lui Cesc Fàbregas. Seiful jucătorului a fost spart, iar printre obiectele sustrase se numără ceasuri, bijuterii, brățări, inele și cercei.

Autoritățile din Milano au intervenit rapid, colectând imaginile camerelor de supraveghere și deschizând o anchetă, fiind depusă și plângerea oficială împotriva hoților.