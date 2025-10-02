Ungurii au luat foc, după ultimul scandal din secuime. Un arbitru ar fi amenințat o fotbalistă care vorbea în maghiară

Un conflict s-a iscat la meciul de fete disputat între echipele Kézdivásárhelyi SE, din Târgu Secuiesc, și Interstar Sibiu, din liga a treia feminină de la noi.

Arbitrul sibian Alexandru Nicolae Șuvar (29 de ani) i-ar fi cerut unei jucătoare de la KSE să nu mai vorbească în limba maghiară pe teren.

Ulterior, gaz pe foc a pus și antrenorul de la Tg. Secuiesc, Bogdan Moroianu, 31 de ani, tehnician cu licență C la echipa de fete KSE Târgu Secuiesc, care susține că Șuvar ar fi apelat și la o somație: „A amenințat că o trimite la dușuri”!

Cazul a fost prezentat în presa maghiară de către publicația blikk.hu și preluat în România de libertatea.ro. Meciul Interstar Sibiu – KSE Târgu Secuiesc, 2-1, a contat pentru etapa a treia din Liga 3 feminină, meciul fiind disputat pe 28 septembrie.

Jucătoarea ar fi spus „bazd meg” („la naiba”), însă cei din Covasna spun că, și dacă ar fi făcut-o, a spus-o unei colege.

Incidentul s-a derulat în minutul 70, la scorul de 1-1, când arbitrul sibian Alexandru Nicolae Șuvar ar fi amenințat jucătoarea de la echipa Kézdivásárhelyi SE. „Centralul” e acuzat că a început să strige la fotbalistă.

Regulamentul de fotbal prevede acordarea de avertismente în cazul în care un jucător apelează la injurii. În tenis, fiecare arbitru de scaun este obligați să știe înjurăturile în toate limbile, pentru a putea sancționa astfel de ieșiri.

„Am trimis plângeri la FRF și la AJF Sibiu. Nu ne-a dat raportul la final, ne-a spus că acolo se consemnează doar contestațiile”, spune Bogdan Moroianu. CCA nu a deschis nicio procedură disciplinară împotriva „centralului”.

Alexandru Șuvar, care face parte din corpul Ligilor 2 și 3, este profesor de sport la o școală dintr-o comună din Sibiu.