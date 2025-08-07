Video Câtă nesimțire! La un meci al echipei sale, olandezul Zirkzee se juca pe telefonul mobil

În timpul amicalului dintre Manchester United și Everton, încheiat cu scorul de 2-2, fotbalistul olandez Joshua Zirkzee (24 de ani), legitimat la truparea „diavolilor”, a fost surprins jucându-se pe telefonul mobil.

Jucătorul, accidentat în prezent, a stat în tribune și a fost filmat de un fan în timp ce își petrecea timpul jucând Clash of Clans.

Adus pe 14 iulie 2024 de la Bologna în Premier League de Manchester United, Zirkzee a semnat un cotract pe cinci ani

J.ucătorul cu tată olandez și mamă nigeriană nu s-a impus titular la formația care a terminat sezonul trecut pe locul 15.