Un antrenor la modă din Superligă și-a anunțat plecarea. Este pe lista scurtă a Rapidului

Marius Măldărășanu (49 de ani) va pleca de la FC Hermannstadt la finalul acestui sezon din Superliga de fotbal, așa cum a anunțat la conferința de presă premergătoare partidei cu Petrolul Ploiești. Tehnicianul a dus echipa până în semifinalele Cupei României, unde se va duela cu una dintre echipele lui de suflet, Rapid, care are „principal” Marius Șumudică (54 de ani), acesta neavând o poziție stabilă. Astfel, zvonurile care-l dau pe „Măldă” în Giuelști prin contur.

Rapid se pregăște să se despartă de președintele Viorel Moldovan (52 de anni), pe care îl va înlocui cu directorul sportiv Cristi Săpunanu (41 de ani). O schimbare ar putea fi operată și pe banca tehnică, Marius Măldărășanu fiind una dintre soluțiile cerute de suporteri. O altă soluție este Răzvan Lucescu (56 de ani).

Măldărășanu, fost coleg cu Șumudică la Rapid, a ajuns la Hermannstadt în vara lui 2021, timp în care a strâns 159 de partide. 69 de victorii, 48 de remize și 42 de înfrângeri este palmaresul lui „Măldă” ca antrenor al sibienilor.

„Vreau ca suporterii să știe că ce am construit nu am construit din fericire pe nisip, din păcate nu am construit în stâncă, mai sunt oameni care sapă în jurul fundației, dar îi asigur că fundația este încă puternică.

Să vorbim și despre prelungire. Ce s-a scris, că plec 90%, că plec 99% este adevărat. 99% nu voi semna prelungirea. L-am avut pe Dinu Gheorghe președinte, aveam probleme cu banii și ne spunea 99% miercuri, nu ne dădea banii, 99% miercuri, nu ne dădea banii.

La un moment dat îl întrebam: ’Dar 1% e mai mare decât 99%?’. Adică, posibil ca 1% să fie mai mare decât 99%, dar ca 1% să fie mai mare decât 99% vor trebui schimbări, pentru că merele stricate strică și restul merelor. Aici depinde de ce se va întâmpla în club”, a spus Marius Măldărășanu la conferința de presă.

După trei etape jucate în play-out, elevii lui Marius Măldărășanu sunt lideri, cu 25 de puncte acumulate: o victorie, o remiză și o înfrângere.

Petrolul este pe locul al doilea, la doar o lungime în spatele sibienilor, iar pe 3 stă UTA, cu 23 de puncte.