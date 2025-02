Turcii au luat de bun ce a aruncat Gigi Becali. Atacantul „cu burtă” a prins contract în liga secundă

Daniel Popa (29 de ani) nu a mai intrat în calculele celor de la FCSB, patronul Gigi Becali (66 de ani) acuzându-l că evoluează supraponderal (are burtă), motiv pentru care a plecat în Turcia, unde va purta tricoul cu numărul 9 la Genclerbirligi, formație de ligă secundă (locul 4 în clasament, cu 37 de puncte după 23 de runde).

„A apărut această oportunitate, o ofertă mai bună, am semnat cu Genclerbirligi. Oamenii sunt foarte profesioniști, e un club de tradiție, am găsit o bază de pregătire pusă la punct, totul e OK”, a spus Daniel Popa, care era, la un moment dat, marele pariu al patronului campioanei.

Daniel Popa, remarcat cu evoluții în perioada Dinamo și „U” Cluj, a semnat un contract valabil până la vară cu Genclerbirligi. În cazul promovării, înțelegerea se prelungește automat.

A doua experiență externă

În Turcia, sistemul de promovare trimite în Șuperlig primele două clasate (poziții ocupate acum de Kocaelispor - 48 de puncte și de Karagumruk - 42), locul 3 (Erzurumsport - 40 de puncte) susține finala barajului, iar formațiile din zona 4-7 merg în play-off.

Daniel Popa a efectuat primul său antrenament alături de colegii de la Genclerbirligi, iar imagini au apărut pe contul de Facebook. Românul i-a fost aplicat „botezul”, fiind luat la pumni și la picioare de colegi.

Vârful de atac a mai fost o singură dată sub contract cu o formație din străinătate (Daejeon Hana, Coreea de Sud), în perioada martie 2022 - iulie 2022, însă a bifat doar 9 apariții la clubul asiatic, fără vreo realizare notabilă.