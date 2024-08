Gigi Becali, „taifunul“ de la miezul nopții: „M-am convins. Ăștia nu sunt jucători de Europa“

FCSB – Sparta Praga s-a terminat 2-3, în manșa secundă a turului III preliminar al Ligii Campionilor, însă scorul final nu reflectă realitatea de pe teren, în întregime. Fiindcă, în prima repriză mai ales, dar și în debutul părții secunde, campioana României a fost surclasată. Adevărul a arătat aici „filmul“ unei partide care ne-a demonstrat, încă o dată, că nu merităm să jucăm în grupele Ligii Campionilor.

De acest lucru pare că s-a convins și Gigi Becali. Pentru că, în intervenția sa telefonică la Digi Sport, latifundiarul din Pipera i-a nominalizat pe jucătorii care, în opinia sa, nu sunt de nivelul cupelor europene.

Ce a spus Gigi Becali la Digi Sport?

*Mi-am dat seama că Ştefănescu nu e jucător de nivelul ăsta. El e jucător de campionatul românesc. Nu e jucător de meciuri din astea. Asta e ... altă dată, mai învaţă omul. M-am convins, de asemenea, că nu putem juca cu Daniel Popa şi cu Miculescu, că nu mai avem schimbări după aia. Nu contează cine m-a convins să jucăm așa. M-am luat după unul și altul. Trebuia să începem cu echipa din tur. Dacă noi nu jucam cu Ștefănescu în dreapta și cu Popa atacant, atunci dominam.

*Popa, aşa cum e, nu e el Maradona, dar e puternic, câştigă dueluri. Miculescu n-a câştigat dueluri. Am jucat cu Ştefănescu, toate mingile le-a dat la adversar. El are emoţii, vai de capul lui... Am avut doi jucători care n-au contat, Băluță și Ștefănescu. N-au contat în benzi deloc. Băluță n-a contat, dar măcar era pe teren. La Ștefănescu ajungea mingea și o pierdea, măcar Băluță n-a atins-o. Ștefănescu nu joacă de 1,3 milioane de euro (n.r. – cât a plătit FCSB pentru aducerea lui de la Sepsi). Nu e de nivelul nostru, n-are forță. Nici Șut și Lixandru n-au fost jucătorii care ar fi trebuit să fie. Cred că miza și publicul și-au spus cuvântul, în loc să-i întărească. Le-a fost frică în momentul în care au văzut 30.000 de oameni.

*Am avut și noi 11 metri. Arbitrul a fost de vină pentru scorul ăsta! Noi am avut 11 metri clar. Putea să fie 3-2 și pentru noi. Putea să fie 2-1 la pauză. I-a dat unul lui Ștefănescu cu piciorul în cap și n-a dictat nimic. A dat 5 minute de prelungire la final... S-a băut apă și s-au făcut schimbări. Trebuia să dea 8 minute.

Echipele românești rămase în cupele europene

Liga Campionilor, turul III preliminar

Marți

FCSB – Sparta Praga 2-3 (1-1 în tur)

Conference League, turul III preliminar

Miercuri

Astana (Kazahstan) – Corvinul Hunedoara (2-1 în tur)

Ora 17.00, Digi Sport 1, Prima Sport 1

Joi

CFR Cluj – Maccabi Petah Tikva (Israel) (1-0 în tur)

Ora 20.00, Digi Sport 1, Prima Sport 1

Liga Europa, play-off

22 august: LASK Linz (Austria) – FCSB

29 august: FCSB – LASK Linz