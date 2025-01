FCSB are un fotbalist care evoluează cu burtă: Și-a scos banii

FCSB a câștigat aseară la Arad și se menține în fruntea Superligii de fotbal, dar prestația atacantului Daniel Popa, 29 de ani, a iscat scandal în curtea campioanei, care joi, de la ora 22.00, are meci cu Manchester United, în grupele Europa League.

Atacantul adus de la U Cluj ca un moft al lui Gigi Becali (66 de ani) a ratat o ocazie uriașă în debutul partidei și l-a nemulțumit pe patronul echipei, care l-a înlocuit la pauză cu arădeanul David Miculescu. După meci, la Digi Sport, Gigi Becali a anunțat că Daniel Popa va fi din nou scos de pe lista pentru campionat.

„N-ai văzut ce burtică are? Ăla e fotbalist? L-am pus degeaba pe foaie, o să-l scoatem. Nu pot să-mi dau seama despre ce e vorba”, a transmis latifundiarul.

Patronul nu se decide însă de investiția pe care a făcut-o fără să-i consulte pe ceilalți din club: „O să îl scoatem iar de pe listă, nu trebuia să îl băgăm. Nu pot să îmi dau seama despre ce este vorba. Dă, mă, gol să faci meciul ușor și gata după aia! Chiar atât de slab să fii? Dacă pierzi toate mingile... Ai doi metri, ești puternic, cum pierzi toate mingile?! Demonstrează, mă! Dă, mă, gol ca să faci jocul echipei ușor. Chiar atât de slab să fii? Cum pierzi toate mingile? Nu-mi pare rău, am dat 200.000 pe el, și-a scos banii”, susține afaceristul din Pipera.

I-au dat amendă pentru kilograme

La începutul sezonului, Becali anunța că Popa avea 3 kilograme în plus, pentru care a fost amendat. „Nu era așa de gras! Dați-i, mă, amendă: 500, 500, 1.000 (n.r.- de euro)! L-au pus pe cântar, are 3 kg în plus. I-au dat numai 200 (n.r.- de euro amendă)”, spunea finanțatorul roș-albaștrilor, la începutul lunii august 2024.

Criza lui Daniel Popa îl face pe Becali să caute alt atacant. Nu-l mai alege patornul, așa cum a făcut-o cu Popa, ci îl pune pe MM să-l caute: „Neapărat trebuie să mai vină jucători. Atacant! Noi atacanți nu avem. Dacă nu este Bîrligea, nu avem atacant. I-am zis și lui MM: «Băi, găsește atacant, că nu avem!». Nu ai văzut de burtică are Popa? Nu are alură de fotbalist. Poate aduc chiar doi atacanți!”.