Stefanos Tsitsipas trăiește o relație „ca în alte vremuri” cu actuala iubită. Ce a dezvăluit mama tenismenului

Iulia Salnikov, mama jucătorului grec de tenis Stefanos Tsitsipas, a vorbit despre căderea sportivă a fiului său, ajuns pe locul 75 în clasamentul mondial.

Iulia s-a referit la relația destrămată a fiului ei cu jucătoarea spaniolă Paula Badosa, sugerând că fosta număr 2 mondială este una dintre cauzele declinului înregistrat de dublul fost finalist de turneele de Grand Slam. Potrivit acesteia, relația sa cu Paula a avut un impact negativ asupra carierei fiului ei, care a fost afectat în ultimii ani de rezultate dezamăgitoare și de o scădere semnificativă în clasament.

Într-o declarație adresată presei grecești, Salnikova a afirmat: „Erau un cuplu frumos, dar pentru Stefanos acea relație devenise o povară. Se străduia prea mult”. Accentul s-a pus în special pe atenția enormă din mass-media din jurul cuplului, poreclit „Tsitsidosa”.

„Fotografiile constante, rețelele sociale și toată atenția mass-media l-au afectat treptat”, a explicat mama grecului. Timp de câteva luni, Tsitsipas și Badosa au împărțit totul: sesiuni de antrenament, călătorii, în culisele turneelor ​​și momente private transformate în postări pe rețelele sociale cu milioane de vizualizări.

Acum, odată cu încheierea relației, există o nouă prezență în viața lui Tsitsipas, una mai discretă pe rețelele de socializare: Kristen Thoms, o fostă jucătoare americană de tenis la nivel de facultate. Iar mama lui pare să aprobe această nouă relație. „Este o fată foarte dulce, înțelege tenisul, a jucat la nivel universitar și și-a construit chiar și o carieră în marketing și reprezentare”, a explicat mama lui, care adaugă: „Relația lor s-a dezvoltat și prin corespondență. Nu doar trimit mesaje sau scriu, ci scriu scrisori adevărate. Stefanos a visat la o astfel de relație”.