Vineri, 17 Octombrie 2025
Adevărul
Simone Tempestini caută victoria cu numărul 9 la Raliul celor 3 județe

Publicat:

Campion absolut matematic, Simone Tempestini revine după doi ani la Raliul Brașovului, penultima etapă a sezonului 2025, și vizează succesul cu numărul nouă la competiția care va ajunge, în acest weekend, în județele Brașov, Covasna și Harghita, urmând să aibă la start peste 60 de echipaje.

Fără emoții în lupta pentru titlu, pe care și l-a asigurat încă de la Raliul Vâlcii, pilotul Napoca Rally Academy va lua startul în runda a opta a sezonului la volanul modelului Porsche 997 RGT.

Alături de copilotul Carmen Poenaru, Tempestini este pregătit de start la Tess Rally 2025, care va include un total de zece probe speciale.

„Am venit la Brașov fără presiune, să mă bucur de motorsport, de fani și de atmosfera de aici. Este un raliu special pentru mine și pentru echipă, iar scopul este să ne distrăm și să oferim un spectacol frumos,” a declarat Simone Tempestini, înaintea startului.

Vineri seară va avea loc un rally show în centrul municipiului Brașov, iar cartierul general al competiției se va muta sâmbătă în Târgu Secuiesc, pentru primele șase probe speciale.

Nu va lipsi nici cea mai așteptată probă de către fani, cea de pe legendarul Drum al Poienii, care se va desfășura în ambele sensuri în cursul zilei de duminică.

Printre noutățile de la start se numără și revenirea legendarului pilot Dan Gîrtofan, brașoveanul care concurează în campionat încă din 1995. Printre rivalii săi la un loc pe podium se numără chiar fiul său, Andrei Gîrtofan, vicecampion național absolut, aflat acum în lupta pentru asigurarea poziției secunde la finalul sezonului.

De altfel, la shakedown, Gîrtofan senior a obținut cel mai bun timp al zilei, 1:15,5, fiind urmat de fiul său, la doar 0,4 secunde.

Etapa de la Brașov, ajunsă la ediția cu numărul 54, va aduce pe traseele de concurs un total de zece mașini cu configurație Rally2, de ultimă generație. La start se vor mai afla nume precum Sebastian Barbu, fost vicecampion absolut, și Costel Cășuneanu, vicecampionul din acest an la viteză în coastă.

Raliul se va încheia duminică seară odată cu festivitatea de premiere din Piața Sfatului.

Sport

