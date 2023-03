Și bogații plâng câteodată. FCSB, CFR, Rapid și Farul, săptămână de coșmar. Circ și pâine!

Rapid a pierdut acasă și Mutu își atacă propriii jucători. FCSB a rămas fără antrenorul-manechin și a pierdut rușinos la Arad. CFR riscă excluderea din cupele europene. Liderul Farul, înfrângere surprinzătoare în fața Universității Cluj.

Fotbalul românesc trăiește pe muchie de cuțit. A fost un weekend de coșmar pentru echipele implicate în cursa pentru titlul din Superliga.

Prima veste a venit de la FCSB, echipa la care e circ chiar și când juca bine. După victoria categorică cu Petrolul (4-1), antrenorul Leonard Strizu a luat prin surprindere pe toată lumea, anunțând că demisionează. A urmat un atac al patronului Gigi Becali, care s-a dezlănțuit la adresa „principalului“ adus pe post de acoperire pentru antrenorul de facto al formației, Mihai Pintilii, care nu poate pregăti FCSB pentru că nu are licență PRO.

La partida de duminică seară de la Arad, pe foaia de joc a FCSB, în rubrica antrenor a fost trecută o liniuță! Și asta s-a văzut în evoluția roș-albaștrilor, care au fost învinși fără drept de apel de UTA, codașa clasamentului, cu 3-1!

Eu centrez, executanții dau cu capul

„Îl înțeleg și pe Strizu. Voi, dacă-l luați să dea interviuri, s-a crezut antrenor. El e antrenor, dar nu de FCSB. El vrea să meargă să antreneze și el, să intre în vestiar să vorbească cu jucătorii, dar nu poate. O fi de alte echipe, mai mari, dar nu e de FCSB. M-a întrebat Meme: «Băi, ce fac?». I-am zis că el e acolo să ajute.

El era acolo să țină locul de licență. S-a supărat că, vezi Doamne, îl lucrează Meme. Eu am vrut să fac un bine și uite ce iese. Strizu a vrut să lovească în mine, dar, când nu poți să lovești un leu, lovești un câine. Meme nu face altceva decât să execute ordinele“, a declarat Gigi Becali, la Liga Digisport. Acum, FCSB are un termen de 30 de zile în care poate să fie antrenată de oricine din staff, însă după aceea trebuie să-și găsească un nou antrenor cu licență PRO.

CFR merge pe sârmă timp de 3 ani

După scandalul de la FCSB, campioana CFR Cluj a primit o veste proastă. Ardelenii au aflat că se află printre cele 11 echipe penalizate de forul european cu interzicerea participării în cupele europene din cauza nerespectării regulamentului pentru licențiere și sustenabilitate financiară.

Spre deosebire de celelalte formații, CFR a primit o sancțiune cu suspendare, dar a fost amendată cu 250.000 de euro, asta după ce comisiile europene deciseseră anterior să plătească în jur de 500.000 de euro într-un litigiu cu Arlauskis. În total, 750.000 de euro duși pe apa sâmbetei!

Totuși, clujenii nu respiră ușurați, pentru că, dacă vor mai încălca regulamentul în următorii 3 ani, vor fi excluși automat din competițiile europene!

Rapidiștii, făcuți praf de antrenorul Mutu

Vineri a venit înfrângerea surprinzătoare a Farului în fața Universității Cluj (0-2), pentru ca sâmbătă o altă echipă care se bate la titlu, Rapid, să se împiedice de Hermannstadt pe teren propriu. Giuleștenii au ratat egalarea în minutele de prelungire, când golgheterul Dugandžić a irosit un penalty, picătura care a umplut paharul pentru Adrian Mutu.

Antrenorul vișiniilor a declanșat un atac fără precedent la adresa propriilor jucători: „Concluziile sunt simple. Nu am avut ritm, am luat decizii proaste, am fost aroganți, iresponsabili, superficiali. Nu meritam să câștigăm. Jucătorii au rămas datori față de mine și de public. Aroganța ne-a costat. Credeam că am câștigat înainte să intrăm pe teren, iar fotbalul ne-a pedepsit.

Chiar dacă am ratat penalty, nu meritam mai mult. Fotbalul ne-a dat o lecție. Când mai suntem și aroganți, nu avem cum să câștigăm. Nu se poate să joci doar din gleznă, trebuie să dai totul. Să folosească toate calitățile în favoarea echipei, nu să joace pentru ei“, a încheiat Mutu.

Etapa a 29-a (penultima din sezonul regulat)

Vineri

„U“ Cluj - Farul 2-0

Sâmbătă

FC U Craiova - Botoșani 1-0

Rapid - Hermannstadt 0-1

Duminică

Mioveni - Chindia 2-0

Petrolul - CS U Craiova 0-1

UTA – FCSB 3-1

Azi

Voluntari - FC Argeș 18.00

Sepsi - CFR Cluj 20.30