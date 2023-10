Sepsi a decis soarta lui Liviu Ciobotariu, după seria interminabilă de înfrângeri

După un start perfect în campionat și evoluții onorabile în cupele europene, Sepsi a intrat într-o pasă proastă: 4 înfrângeri consecutive, situație cu care doar Dinamo se mai confruntă în campionat. Ultimul insucces al formației lui Liviu Ciobotariu a venit ieri, într-o restanță din etapa a 5-a, 0-3 cu CFR Cluj.

La scurt timp după finalul partidei din Ardeal, directorul general al celor de la Sepsi, Atilla Hadnagy, a pus tunurile pe jucători și a detaliat situația tehnicianului echipei, Liviu Ciobotariu. ”Nici nu știu ce să mai zic. Suntem într-un vis foarte urât din care nu putem să ne trezim. Pot să zic că într-o lună am pierdut tot ce am construit. Am dat cu piciorul peste tot, nici nu mai am cuvinte să mă exprim. CFR-ul a jucat cu echipa a doua și ne-a bătut cu 3-0. Din păcate, noi nu avem ocazii.

Ar fi trebuit să avem și noi un orgoliu, dar nu prea îl avem. Nu știu de ce se întâmplă asta. Nu pot să dau vina acum pe antrenori. Toată lumea are o responsabilitate, chiar și eu. Principalii vinovați sunt jucătorii, ei au jucat, nu antrenorii. Ei trebuie să știe cel mai bine ce se întâmplă pe teren. Trebuie să fie prieteni, trebuie să fie ca o familie. Nu mai suntem echipa aia umilă, aia care a luptat. Acum am devenit fotbaliști, trebuie să ne trezim. Nu la noi este problema, problema este la jucători.

Problema este la jucători

Nu, după părerea mea nu este problema la antrenor și nu ne gândim să-l schimbăm. Este problema la jucători, acolo trebuie să reglăm ceva. Nu vreau să dau un nume, dar toți jucătorii au greșit”, a spus Atilla Hadnagy, la DigiSport.

La rândul său, Liviu Ciobotariu, a recunoscut că echipa se află într-o situație foarte grea: ”E un rezultat greu de digerat, venit într-un moment greu al nostru. La 3-0, nu poți să mai spui că ai avut o evoluție satisfăcătoare. Este o situație apăsătoare, o situație grea. Va trebui să ieșim foarte repede de aici. E clar că ne-am pierdut moralul, ne-am pierdut încrederea. Chiar dacă încercăm să pasăm, avem multe momente în joc în care dăm dovadă de nesiguranță. Asta se vede și în rezultat.

Va trebui să remediem cât mai rapid. Eram echipa cu siguranță defensivă. Nu primeam gol. Acum, lucrurile s-au schimbat. La orice acțiune încasăm gol. Asta vine din neîncrederea jucătorilor, își pierd capul. Este presiunea rezultatului, e cea mai importantă. Putem găsi scuze, că am întâlnit cele mai bune echipe, care se vor bate cu siguranță la titlu, dar nu e o scuză pentru noi. Dacă vrem să fim în primele șase, ar trebui să arătăm altfel”, a declarat Liviu Ciobotariu.

Ultimele 4 meciuri ale lui Sepsi

16 septembrie: U Craiova - Sepsi 2-1

24 septembrie: Sepsi - FCSB 2-5

30 septembrie: Farul - Sepsi 2-1

5 octombrie: CFR Cluj - Sepsi 3-0