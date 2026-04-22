Scrisoarea emoționată publicată de soția lui Alex Manninger, fostul portar decedat într-un accident: „Nu cred că merităm asta”

După moartea lui Alex Manninger, soția fostului portar austriac, Emily, a ieșit public cu un mesaj, ocazie cu care și-a expus trăirile.

La câteva zile după moartea lui Alexander Manninger (48 de ani), soția sa, Emily Manninger, a distribuit un mesaj emoționant pe Facebook. Fostul portar austriac s-a ciocnit cu un tren care trecea la o trecere la nivel cu calea ferată fără bariere din Nussdorf am Haunsberg, o municipalitate de lângă Salzburg, pe 16 aprilie. În scrisoare, soția sa vorbește despre familia lor și despre Manninger ca tată, prieten și soț.

„Alex, nu pot exprima durerea de neimaginat pe care o simt. Nu suntem genul de familie care să împărtășească public o astfel de durere, dar nu am de ales, deoarece revărsarea de iubire din întreaga lume m-a copleșit.

Cred că este important să exprim ce fel de om erai acasă, precum și omul imens admirat care erai pe teren. Astăzi, stau acasă cu familia noastră, încercând să înțeleg cum aceasta este realitatea noastră. Tragedia cu care ne confruntăm ca familie este extrem de dificilă, dacă nu imposibilă, de exprimat în cuvinte. Așa că, te rog, lasă-mă să încerc.

„Am avut o viață perfectă”

Alex, îți mulțumesc pentru cei doi fii ai noștri, Alexander și Nicolas. Ei sunt inima și sufletul meu. Am discutat adesea despre cum totul a ieșit exact așa cum ai plănuit. Ți-ai dorit atât de mult copii, dar ai vrut să o faci după carieră, când știai că vei avea timp să petreci cu ei. Exact asta ai făcut. Alex, ai fost cel mai incredibil tată pentru băieți. Te-au adorat.

A fi soția ta a fost menirea mea. Nu erai doar soțul meu, ci erai și cel mai bun prieten al meu. Dacă aveam vreodată nevoie de ceva, puteam conta pe tine. Am avut o viață perfectă. Am făcut atât de multe lucruri, cum ar fi drumeții împreună, plimbări cu barca pe lacuri vara, paddleboarding, jocuri de zaruri, drumeții, schi, golf și cazare în hoteluri montane frumoase cu băieții - lista este nesfârșită. Salzburg este casa noastră.

Mă simt atât de privilegiată să locuiesc într-un loc atât de frumos și sigur alături de copiii noștri, așa că îți mulțumesc că ai oferit această viață familiei noastre. Știu cât de mult m-ai iubit pe mine și pe băieții noștri. Te-am adorat, Lexx, iar familiile noastre au fost atât de fericite pentru noi.

Ai avut un cerc foarte loial de prieteni adevărați, ceea ce reflectă caracterul tău. Acești prieteni mă susțin acum și simt un sentiment extraordinar de confort din partea lor. Ai avut un impact uriaș asupra atâtor oameni pe care i-ai întâlnit. Ai fost extrem de respectuos: calm, sincer, organizat, motivat, amabil și loial. Erai foarte educat și vorbeai mai multe limbi, dintre care una era scouse....

Mi-a plăcut enorm să stau și să vorbesc cu tine. Ai fost un fiu minunat pentru minunata ta mamă. Auzind vestea, m-a distrus ca persoană și pe întreaga noastră familie. Trebuie să fiu puternică pentru tine acum și pentru copiii noștri. Nu cred că merităm asta, dar cred că există un Dumnezeu acolo sus și te-a primit acasă la tatăl tău.

Cei care au putut citi asta, vă rog să vă rugați pentru copiii mei. Până ne vom revedea, mulțumesc, Lexx. Te voi iubi pentru totdeauna. Iubita ta, Emily”.