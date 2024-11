Scor incredibil reușit de noua echipă a lui Claudiu Niculescu, la doar o zi după ce a fost preluată de fostul atacant

Claudiu Niculescu a semnat ieri cu CSM Slatina, după ce se despărțise în urmă cu o săptămână de FC Voluntari. La prima apariție a acestuia alături de noua sa formație, oltenii au obținut o victorie incredibilă chiar și pentru Liga 2: 8-1 cu CS Mioveni, în deplasare, în etapa cu numărul 15 a ligii secunde.

CSM Slatina a marcat din primul minut, iar după un sfert de oră conducea deja cu 3-0. La 7-0, gazdele au înscris golul de onoare. În urma acestui rezultat, noua echipă a lui Claudiu Niculescu a urcat pe locul 12 în Liga 2, cu 19 puncte, având cele mai multe goluri marcate din întreaga serie: 29.

Ieri, când a preluat formația, fostul atacant mărturisea că e fericit că s-a întors acasă. ”În acest an se împlinesc 30 de ani de când am părăsit Slatina. Mă întorc acasă, în orașul unde am făcut primii pași în fotbal și să lucrez în stadionul unde am trăit atât de multe emoții. E vorba de orașul în care trăiesc părinții mei, frații mei, rudele mele și, repet, orașul în care am învățat abecedarul fotbalului.

Claudiu Niculescu a debutat la Slatina ca jucător

Sunt puțin nostalgic pentru că am văzut stadionul unde mă schimbam când eram copil, unde veneau părinții în tribună. Mi-aș dori la meciul de săptămâna viitoare de acasă, împotriva Corvinului, să vină cât mai mulți oameni, pentru că am foarte mulți prieteni în acest oraș. Aș dori să vină să ne încurajeze, să încurajeze echipa și pe mine, pentru că mi-aș dori să retrăiesc acele momente din urmă cu 30 de ani”, a declarat Claudiu Niculescu, care a debutat în fotbalul mare, la 16 ani și jumătate, la Metalurgistul Slatina.