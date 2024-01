Fiul lui Claudiu Niculescu și al Dianei Munteanu impresionează la rivala lui Dinamo. Câte goluri a înscris David pentru FC Rapid 1923 Juniori

David Niculescu, fiul celebrului fotbalist Claudiu Niculescu și al actriței Diana Munteanu, face senzație în lumea fotbalului la marea rivală a lui Dinamo, Rapid, marcând nu mai puțin de 26 de goluri până în prezent.

La doar 14 ani, tânărul fotbalist a semnat cu FC Rapid 1923 Juniori, U15, unde s-a impus deja ca un jucător de bază.

Tatăl său, Claudiu Niculescu, a scris istorie în tricoul alb-roșu al lui Dinamo, îmbrăcându-l timp de 7 sezoane, iar acum fiul său pare să urmeze aceeași cale de succes, scrie GSP.

David Niculescu, care joacă cu numărul 11 pe tricou, a devenit golgheterul echipei Rapid U15, contribuind la un golaveraj impresionant de 52-15 după 11 meciuri.

Mesajul "26 de goluri" a fost postat cu mândrie pe pagina oficială a clubului Rapid, finanțat de Dan Șucu, subliniind performanțele remarcabile ale tânărului fotbalist. Aceste realizări vin ca o confirmare a pasiunii și talentului moștenit de David de la tatăl său.

În prezent, echipa Rapid U15 se află pe locul 4 în play-off-ul Seriei 2 din Liga Elitelor, având un golaveraj de 9-11 după primele 5 runde. În sezonul regulat, giuleștenii au oferit spectacol, marcând 52 de goluri și încasând doar 15.

Diana Munteanu, mama lui David, a vorbit anterior despre relația sa cu Claudiu Niculescu și despre pasiunea fiului lor pentru fotbal.

„Când a semnat Claudiu în Germania (n.r. cu MSV Duisburg, în 2008), nemții au vrut să știe dacă are o soție, dacă are viață liniștită. Pentru ei e foarte important ca omul ăla să aibă liniște. Au zis: «Vii cu ea aici, te muți cu ea aici».

Eu în perioada aia filmam «Conferința de presă», veneam o dată pe lună, filmam 4 ediții și plecam înapoi. Asta am făcut jumătate de an la Duisburg, jumătate de an în Cipru.

M-au cunoscut, m-au întrebat ce am nevoie, mi-au pus tot la dispoziție. Doar ca omul ăla să aibă toată liniștea. Practic n-ar avea niciun motiv ca el să nu joace bine, dacă îi pui la dispoziție absolut tot.

La noi, mentalitatea nu ne permite să fim așa. Omul de lângă sportivul de performanță e foarte important. Ăla trebuie să fie într-un fel. Nu e ușor de suportat, poate, de multe ori”, a povestit Diana la Antena Sport.