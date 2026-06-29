search
Luni, 29 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Scene cumplite în MotoGP. Marco Bezzecchi, inconștient după ce a fost aruncat de pe motocicletă la 200 km/h și rostogolit zeci de metri pe asfalt

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Weekendul de la Assen s-a încheiat cu emoții puternice pentru Marco Bezzecchi, după un incident extrem de dur petrecut în Marele Premiu al Olandei, la MotoGP.

Căzătura lui Marco Bezzecchi Foto/Captură Digi Sport
Căzătura lui Marco Bezzecchi Foto/Captură Digi Sport

Pilotul italian de la Aprilia a fost implicat într-o căzătură violentă, la o viteză de aproape 200 km/h, fiind aruncat de mai multe ori înainte de a se opri în apropierea barierei de protecție. Deși a rămas conștient, acesta a acuzat dureri puternice și a fost preluat imediat de echipele medicale ale circuitului, apoi transportat la spitalul din Groningen pentru investigații suplimentare.

Marco Bezzecchi a fost supus unor scanări şi radiografii, fără a se constata răni. Poate părăsi spitalul şi se va întoarce acasă în această seară (duminică, n.r.)!”, a declarat echipa italiană, într-un comunicat.

Echipa sa a confirmat ulterior că starea pilotului este stabilă și că acesta a fost externat fără probleme majore, în ciuda impactului puternic.

Incidentul vine într-un moment delicat al sezonului pentru Bezzecchi, care a pierdut poziția de lider al clasamentului general după această etapă. Noul lider este coechipierul său Jorge Martin, campionul mondial en titre, care a terminat pe podium la Assen și conduce acum ierarhia cu un avans minim. Pentru italian, situația este cu atât mai complicată cu cât a ratat și etapa precedentă din Cehia, după suspendarea primită în urma unui incident din cursa sprint.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Motorina se scumpește din nou în două zile. Cât vor plăti în plus șoferii la un plin
digi24.ro
image
Rochia cu care Bella Hadid a făcut furori în Franța. Cum s-a afișat modelul pe străzile din Saint-Tropez | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Se amână BACALAUREATUL 2026! Anunț de ultimă oră
gandul.ro
image
Cifre ÎNGRIJORĂTOARE! Aproape 1 din 5 români, la limita sărăciei
mediafax.ro
image
Neymar, gest impresionant pentru oamenii afectați de cutremurele din Venezuela. Câți bani a donat
fanatik.ro
image
Proba la disciplina obligatorie a examenului de Bacalaureat se amână cu o zi din cauza caniculei. Anunțul făcut de Ministerul Educației
libertatea.ro
image
O țară din Balcani reintroduce serviciul militar obligatoriu după 15 ani. Cine va fi chemat în armată
digi24.ro
image
Povestea de viață șocantă a fotbalistului Braziliei: „Spălam mașini, prietenii mă puneau să fur, să iau droguri”
gsp.ro
image
Diana Munteanu s-a întors în țară și a dat "nas în nas" cu Dan Alexa. Au apărut imaginile
digisport.ro
image
„Dieta biblică”, un nou trend alimentar în Statele Unite. Ce alimente consumă adepții
click.ro
image
O pasarelă s-a rupt chiar la inaugurarea Portului Turistic Călărași. Doi adulți și cinci copii au fost răniți
antena3.ro
image
Încă o multinaţională taie în carne vie şi dă afară 9.000 de angajaţi, inclusiv în România. Anunţul a venit luni
zf.ro
image
Scumpiri la pompă din iulie: benzina și motorina se majorează după expirarea plafonării. Cât va costa un plin
observatornews.ro
image
TRAGEDIA prin care a trecut Anca Serea. Motivul pentru care primul ei soț a murit la doar 36 de ani
cancan.ro
image
Gemania nu mai indexează pensiile dacă numărul pensionarilor crește. Va adopta și România această măsură-șoc?
newsweek.ro
image
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere într-un cadru spectaculos
prosport.ro
image
Poți fi obligat să demontezi aerul condiționat. Situațiile în care vecinii au dreptul să ceară asta
playtech.ro
image
Anunț oficial! Ce se întâmplă cu stadionul pe care Dinamo vrea să joace meciurile de acasă
fanatik.ro
image
O familie de americani a părăsit SUA și a cumpărat o casă cu 11.500 de euro în Europa: „Am găsit un mod de viață diferit”
ziare.com
image
Susținut din tribune de părinți și iubită, David Popovici i-a dedicat victoria unei alte persoane: "Vreau să îi spun că o iubesc"
digisport.ro
image
Bijuteriile actriței Claudia Cardinal au fost scoase la licitație. Cu cât se vând
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Subiecte grele la Bac 2026. Nimeni nu se aştepta la poezie!
romaniatv.net
image
Fostul președinte Traian Băsescu intervine în criza politică: Mai vedem la toamnă!
mediaflux.ro
image
Cu iubita și părinții în tribune, David Popovici și-a îndreptat atenția spre altă persoană: „Știu că urmărește interviurile, vreau să îi spun că o iubesc!”
gsp.ro
image
VIDEO | Călin Georgescu, atac furibund la adresa Ancăi Alexandrescu. S-au certat în direct Realitatea PLUS, cu acuzații de lipsă de caracter: „Nu mai susțineți o marionetă!”
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Codruța Filip, răsfăț la piscină. Imagini inedite cu artista în costum de baie
click.ro
image
Doina Teodoru, mărturisiri despre succes: „Îmi era foarte teamă de Cheloo”. Momentul care i-a declanșat depresia
click.ro
image
Cum a ajuns Nuțu Cămătaru să crească lei. „Nu mâncaseră în viața lor carne”
click.ro
Vatican, călugăriță foto Pixabay, GettyImages jpg
Baia pornografică de la Vatican. De ce a fost interzis accesul în încăperea deocheată secole întregi
okmagazine.ro
Rac Mercur retrograd jpg
Mercur Retrograd în Rac întoarce timpul înapoi. La ce schimbări emoționale să te aștepți între 29 iunie și 24 iulie
clickpentrufemei.ro
Via Appia, unul dintre cele mai vechi și mai importante drumuri strategice ale Imperiului Roman (© Livioandronico2013 / Wikimedia Commons)
Cum au construit romanii drumuri atât de drepte?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Plaja a luat foc! Cum arată sexy divele în costume de baie? Sonia Trifan ne spune ce se poartă vara aceasta pe nisipul fierbinte!
image
Codruța Filip, răsfăț la piscină. Imagini inedite cu artista în costum de baie

OK! Magazine

image
Cine este acest prinț chipeș și înalt? Kate Middleton și primul ei născut ne-au impresionat cu apariția lor recentă

Click! Pentru femei

image
Mercur Retrograd în Rac întoarce timpul înapoi. La ce schimbări emoționale să te aștepți între 29 iunie și 24 iulie

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte