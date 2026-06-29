Scene cumplite în MotoGP. Marco Bezzecchi, inconștient după ce a fost aruncat de pe motocicletă la 200 km/h și rostogolit zeci de metri pe asfalt

Weekendul de la Assen s-a încheiat cu emoții puternice pentru Marco Bezzecchi, după un incident extrem de dur petrecut în Marele Premiu al Olandei, la MotoGP.

Pilotul italian de la Aprilia a fost implicat într-o căzătură violentă, la o viteză de aproape 200 km/h, fiind aruncat de mai multe ori înainte de a se opri în apropierea barierei de protecție. Deși a rămas conștient, acesta a acuzat dureri puternice și a fost preluat imediat de echipele medicale ale circuitului, apoi transportat la spitalul din Groningen pentru investigații suplimentare.

„Marco Bezzecchi a fost supus unor scanări şi radiografii, fără a se constata răni. Poate părăsi spitalul şi se va întoarce acasă în această seară (duminică, n.r.)!”, a declarat echipa italiană, într-un comunicat.

Echipa sa a confirmat ulterior că starea pilotului este stabilă și că acesta a fost externat fără probleme majore, în ciuda impactului puternic.

Incidentul vine într-un moment delicat al sezonului pentru Bezzecchi, care a pierdut poziția de lider al clasamentului general după această etapă. Noul lider este coechipierul său Jorge Martin, campionul mondial en titre, care a terminat pe podium la Assen și conduce acum ierarhia cu un avans minim. Pentru italian, situația este cu atât mai complicată cu cât a ratat și etapa precedentă din Cehia, după suspendarea primită în urma unui incident din cursa sprint.