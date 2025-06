S-a impus în străinătate fără să știe o boabă de engleză, apoi a învins o boală teribilă. Secretele lui Ion Marin, selecționerul care a dus România în semifinalele Euro U19

Ion Marin, selecționerul naționalei de fotbal U19 a României, a spart tiparele în antrenorat. Într-o perioadă în care peste tot se preferă tehnicienii tineri, „Săpăligă” arată că se poate face performanță și la 70 de ani. Și are ocazia să ma pună o cărămidă la CV-ul său luni seară, de la ora 21.00, în semifinala cu Olanda, de pe stadionul din „Giulești”, de la Euro U19.

Ex-fotbalist la Dinamo în intervalul 1973-1984, Ion Marin a fost campion cu „câinii roșii” și ca antrenor. Ca fotbalist, a câștigat 7 trofee cu Dinamo București, fiind membru al unei generații excepționale a „câinilor roșii”, care a ajuns, în premieră pentru o echipă românească, în semifinalele CCE.

Ca tehnician, a câștigat campionatul cu formația sa de suflet, după ce a cucerit Cupa României, în 1995, o surpriză uriașă la acea vreme, Petrolul Ploiești. „Săpăligă” a trăit momente de triumf, dar, recunoaște și el, rămâne în memoria oamenilor ca antrenorul român ce i-a administrat un 5-0 lui Diego Armando Maradona, care o pregătea atunci pe Al Wasl.

L-a învins cu 5-0 pe Maradona, în Emirate

În „Groapă”, ca antrenor, a stat mereu în umbra lui Cornel Dinu. Plecarea în străinătate i-a adus recunoașterea valorii.

Între 2009 și 2011, a pregătit-o în Arabia Saudită pe Al-Ettifaq, echipă care l-a avut pe bancă până de curând pe britanicul Steven Gerrard. La început de octombrie, în 2011, Ion Marin a preluat-o pe Dubai Club, iar destinul i-a scos în cale, la doar cinci zile de la semnarea actelor, pe Al Wasl, în Cupa Emiratelor, formație antrenată atunci de El Pibe d’Oro.

Dubai s-a impus cu 5-0, iar știrea a făcut înconjurul lumii. Mihali, „secundul” lui Marin, s-a ales și cu o poză cu Maradona.

În iulie 2012, Marin a fost angajat ca antrenor de Kuwait SC și, în primul său sezon la conducere, a câștigat Premier League-ul Kuwaitien și Cupa AFC, echivalentul Cupei UEFA.

În 2013, a fost numit antrenorul anului în Kuwait, după ce a câștigat al doilea trofeu în Cupa AFC. În aprilie 2014, Marin a demisionat din funcția de antrenor principal al lui Kuwait SC.

Pe 30 septembrie 2014, a devenit antrenorul principal al clubului Al Dhafra din Emiratele Arabe Unite. În ianuarie 2015 s-a despărțit de club. În aprilie 2015, s-a întors pentru o scurtă perioadă la Dubai CSC. În ianuarie 2016, a fost numit antrenor al echipei irakiene Zakho FC, înlocuindu-l pe Ilie Stan.

În 2016, Marin a fost angajat de clubul irakian Al-Mina'a SC, dar a demisionat în aprilie 2017 În mai 2018, s-a mutat înapoi în Kuweit, pentru a antrena Qadsia SC.

În februarie 2021, întors acasă, a fost numit în echipa națională feminină sub 19 ani a României, iar de aici a „sărit” la naționala U19, profitând de relația cu Mihai Stoichiță, șeful Școlii de Antrenori din cadrul FRF.

„As la tactică”

Ca fost partener de drum în aventura externă, Mihali îl descrie pe Marin în termeni elogioși. I se adresează cu apelativul „Profesore” și spune că antrenorul a fost subevaluat în România.

„În Arabia Saudită, când a ajuns, Ion Marin nu știa o boabă de engleză. S-a reinventat, a învățat limba de pe cărți, de pe CD-uri, și s-a făcut înțeles în vestiar. Când a, ajuns în Arabia Saudită, Ettifaq avea două puncte și era pe ultimul loc. El a dus-o pe 7, i-a fost prelungit contractul și a terminat pe locul 4 în sezonul al doilea”, spune Mihali pentru „Adevărul”.

„De ce are succes? Este as la tactică. Tot ce explică el la tablă, dacă ești jucător serios, înțelegi. Pe el nu-l auzi țipând, dar este ferm și nu are parti-pris-uri. În Arabia Saudită, vedeta echipei a întârziat o dată la autocar. A venit ăla cu mașina personală după autocar, să se urce, dar nimic! Profesorul nu i-a dat voie. Era cel ai iubit jucător al echipei, suporterii îl venerau, iar șefii îl protejau. Și s-a văzut că antrenorul a avut dreptate”, adaugă Mihali.

„Mi-au scos 40 de centimetri de colon!”

Ion Marin a învins boala așa cum și-a răpus adversarii. „În 2017 am fost depistat cu cancer la colon, iar din momentul depistării și până la operație a durat totul șase zile. Am plecat la Regensburg, în Germania, la o clinică condusă de un român. Am avut șansă. Am avut câteva zile la rând scaun cu sânge mult. M-am dus la control și am făcut toate ecografiile, RMN-urile și analizele de sânge posibile. N-a ieșit nimic. Și un prieten de-ai mei care era asistent la Floreasca mi-a zis să fac o colonoscopie. M-am dus, am făcut-o și mi-au depistat cancerul. Nu mi-a fost rău, nu am căzut, nu vomitam și analizele nu au arătat absolut nimic. Fraților, după o anumită vârstă colonoscopia e sfântă! Azi l-am depistat și după șase zile eram operat. Am plecat cu un doctor român care vorbea germana și a stat cu mine acolo.

Am virat banii și au început să se ocupe de mine, a doua zi eram pe masa de operație. Am depășit 60.000 de euro cu totul. Am avut șansă că a fost depistat la timp, că m-au primit repede și am avut bani! Am avut parte și de doctori buni. Unii te salvează, alții te omoară. Mi-au scos 40 de centimetri de colon!

Am trecut cu bine de toate astea și m-a ajutat și organismul fiindcă m-a ținut. După chimioterapie eram zob, slăbisem foarte mult, 15 kilograme. Dar ușor, ușor mi-am revenit. Acum nu. Mă duceam din șase în șase luni și am făcut și chimioterapie 12 ședințe, din două în două săptămâni. După, m-am dus din an în an, apoi la doi ani. Și mi-au spus că nu mai trebuie să vin că sunt în regulă. Obligatoriu eu trebuie să fac trei CT-uri în fiecare an plus colonoscopie. CT pulmonar, abdominal și pelvis. Acum nu urmez nimic, doar controalele pe care le am de făcut din an în an. Am liber să fac orice, dar cu echilibru”, a povestit el în noiembrie 2022, pentru Gsp.