Rugby-ul românesc, gata de un an colosal: „Stejarii“ vor fi la Mondiale. Ce spune Alin Petrache

Preşedintele Federaţiei Române de Rugby, Alin Petrache, a declarat că preluarea de către FRR a stadionului Arcul de Triumf şi calificarea echipei naţionale la Cupa Mondială din Franţa reprezintă evenimentele majore ale rugby-ului românesc în 2022.

"Cele mai importante evenimente din acest an sunt, fără îndoială, calificarea echipei naţionale de rugby la Cupa Mondială din Franţa, practic prezenţa între cele mai bune echipe din lume, şi revenirea, după multe discuţii şi demersuri, a Stadionului Naţional de Rugby Arcul de Triumf înapoi la Federaţia Română de Rugby", a declarat Petrache.

El a precizat că a fost un an foarte greu din punct de vedere financiar, federaţia având un buget mai mic decât cel din 2021.

"Bineînţeles, să nu uităm că a fost un an foarte greu din punct de vedere financiar, am pornit cu un buget mult mai mic faţă de cel de anul trecut şi pe baza acestuia a trebuit să manageriem tot ce înseamnă loturi naţionale, pregătire, stagii, competiţii. Tot aici aş dori să punctez un proiect extrem de important pentru creşterea şi dezvoltarea rugbyului românesc, revenirea în competiţiile intercluburi europene, după şapte ani, a selecţionatei Romanian Wolves, o selecţionată gândită să ajute tinerii jucători să crească, să adune minute de joc şi experienţă la nivel internaţional, pentru a face pasul cât mai repede la echipa mare. Primul efect, cel mai rapid şi imediat, a fost prezenţa pe teren a 15 jucători de U20, jucători care s-au regăsit şi în echipa României U20 care a participat la Campionatul European. Foarte important, de asemenea, este că anul viitor va fi an preolimpic şi, în acest context, ambele echipe de rugby în 7, feminin şi masculin, sunt calificate la Jocurile Europene de la Cracovia, competiţie care este turneul regional, european, de calificare la Jocurile Olimpice de la Paris 2023", a adăugat Petrache.

Marea provocare pentru 2023

Oficialul FRR anticipează că şi începutul lui 2023 va fi unul foarte dificil primele meciuri fiind programate înaintea alocării bugetului de la Ministerul Sportului.

"2022 a fost un an care, aşa cum am spus, a fost centrat în special pe echipa naţională de seniori, pentru a asigura toate condiţiile jucătorilor şi staff-ului pentru o pregătire cât mai bună în vederea obţinerii biletului la Cupa Mondială. Din păcate, rămâne constantă o problemă, spre care trebuie să ne îndreptăm mult mai mult atenţia pentru găsirea unor soluţii, finanţarea loturilor naţionale de juniori. Faptul că bugetul din acest an nu ne-a permis o pregătire susţinută, continuă, măcar cu un număr minim de cantonamente ne-a forţat să trimitem echipele la competiţiile internaţionale cu stagii de 4-5 zile, ceea ce s-a reflectat în rezultate. Şi, pentru că am vorbit de buget, în continuare rămâne foarte dificil de gestionat începutul de an, primele două luni, în care trebuie să căutăm soluţii pentru că, cel puţin la noi, primele meciuri sunt la începutul lui februarie, echipa trebuie să intre cât mai repede în cantonament în ianuarie, iar bugetul vine extrem de târziu", a afirmat preşedintele FRR.

Din punct de vedere al rezultatelor sportive, Petrache a spus că şi-ar fi dorit mai mult în 2022.

"Chiar dacă din punctul de vedere al rezultatelor obţinute ne-am fi dorit mult mai mult, pentru noi a fost o bucurie să primim Italia, componentă a Turneului celor Şase Naţiuni, la Bucureşti, după 18 ani. A fost un meci pe care toţi iubitorii rugby-ului l-au aşteptat pentru că, să nu uităm, Italia a reuşit în acest an să învingă Ţara Galilor şi acum, în meciurile test din noiembrie, Australia. Apoi am reuşit să organizăm la Bucureşti, pe Stadionul Naţional de Rugby Arcul de Triumf, Turneul Olimpic Rugby 7s de calificare la Cupa Mondială din Africa de Sud, competiţie care a adus echipe puternice, Irlanda, Scoţia, Ţara Galilor, Anglia, Italia, şi unde am fost reprezentaţi atât la masculin, cât şi la feminin. Tot din această perspectivă, vreau să menţionez şi organizarea turneului din toamnă, unde, alături de meciurile României, am găzduit două partide internaţionale, Tonga cu Chile şi Tonga cu Uruguay".

"Revenind la competiţia internă, a fost prima dată, după foarte mulţi ani, în care am avut un singur eşalon valoric, a fost o decizie luată pentru a da jucătorilor meciuri şi minute mai multe de joc şi aş dori să mulţumesc cluburilor pentru efortul făcut, mai ales celor care au urcat din Divizia Naţională de seniori pentru că pentru ele strădania a fost uriaşă, însă au reuşit să susţină acest proiect şi ne-au fost alături", a completat Alin Petrache.

Referitor la principalele obiective pentru 2023, Petrache a spus că atenţia va fi îndreptată către participarea la Cupa Mondială din Franţa.

"Anul 2023 înseamnă Cupa Mondială de rugby, cel mai important eveniment din lumea ovală, şi toată atenţia va fi centrată pe această întâlnire majoră. În ultimele săptămâni au fost câteva schimbări la echipa naţională, mă refer la staff-ul tehnic, Eugen Apjok, antrenorul campioanei României, CSM Ştiinţa Baia Mare, preluând echipa de la Andy Robinson. Am reuşit să aducem aproape de echipă, ca parte din staff, foşti 'stejari', jucători care sunt modele pentru generaţiile actuale şi care pot împărtăşi din experienţa lor, pot pune umărul la creşterea unei echipe, la formarea unui grup puternic. Va fi un an pe care trebuie să-l începem cu motoarele turate la maximum încă din prima zi a lunii ianuarie, pentru că din acel moment vom avea exact 250 zile până la debutul Cupei Mondiale. Facem parte dintr-o grupă extrem de puternică, în care vom întâlni campioana mondială, Africa de Sud, Scoţia, Irlanda şi Tonga. Vor fi partide extrem de dificile, foarte fizice, însă 'stejarii' au ştiut întotdeauna să găsească acea motivaţie extraordinară şi să facă meciuri bune în faţa unor adversari puternici. Să nu uităm că am reuşit cea mai mare revenire în această competiţie, în meciul cu Canada din 2015, iar acest lucru arată încă o dată ambiţia şi determinarea băieţilor. Suntem o echipă care nu renunţă la luptă şi care întotdeauna şi-a câştigat respectul adversarilor. Evident că îmi doresc să obţinem o victorie în grupă, însă mai cred că, dincolo de victorii şi înfrângeri, este important ca lumea sportului, ca fanii să vorbească despre tine ca de o echipă care a dat totul pe teren şi care merită din plin să fie alături de cei mai buni. Am încredere în acest grup şi în dorinţa băieţilor de a performa cât mai bine", a mai spus Petrache.

Impresionat de genialul David Popovici

Deşi nu este adeptul ierarhiilor în sport, Petrache a evidenţiat performanţele obţinute de înotătorul David Popovici în 2022.

"Evit tot timpul să ierarhizez performanţe sau acţiuni, pentru că fiecare moment are în spate un istoric diferit, iar aceste aprecieri subiective nu fac decât să diminueze munca sau meritele sportivilor şi ale celor responsabili de pregătirea lor. Totuşi, dacă ar fi să arunc o privire rapidă asupra a tot ce s-a întâmplat în acest an, pot spune că România şi-a găsit o nouă stea, un model pentru absolut toţi copiii, pentru că, până la urmă, şi el este un copil un pic mai mare, David Popovici. Nu cred că există loc în lume unde să nu-i fi ajuns numele şi performanţele extraordinare pe care le-a reuşit, medalii europene, mondiale şi recorduri peste recorduri", a mai spus Petrache.

Mondialul va începe în luna septembrie

Selecţionata de rugby a României a obţinut calificarea directă la Cupa Mondială din 2023, după ce o comisie independentă de apel a menţinut la 27 iunie decizia de descalificare a echipei Spaniei, care a fost găsită vinovată că l-a aliniat pe Gavin van den Berg în două meciuri de calificare la CM 2023, deşi acesta nu era eligibil. Sancţiunea comisiei a fost de a amenda federaţia spaniolă şi de penalizare cu puncte, rezultând că Spania nu mai este calificată pentru CM 2023.

Echipa naţională de rugby a României face parte din Grupa B la Cupa Mondială din 2023, alături de Africa de Sud, Irlanda, Scoţia şi Tonga, urmând să dispute meciurile la Bordeaux şi Lille.

Cupa Mondială va debuta pe 8 septembrie 2023 pe Stade de France cu un meci Franţa - Noua Zeelandă şi se va încheia pe 28 octombrie cu finala programată pe aceeaşi arenă. "Stejarii" vor debuta cu Irlanda pe 9 septembrie, urmând să întâlnească apoi Africa de Sud pe 17 septembrie, Scoţia pe 30 septembrie şi Tonga pe 8 octombrie.

Antrenorul principal al naţionalei de rugby a României, englezul Andy Robinson, şi-a anunţat demisia din funcţie, la 13 decembrie, după o serie de rezultate considerate dezamăgitoare în ultimele şase luni.

Robinson a preluat echipa naţională în septembrie 2019, cu el pe banca tehnică România disputând 24 de meciuri, din care a câştigat 12, unul la ''masa verde'' (cu Belgia în 2020). În acest an, ''stejarii'' au disputat 11 meciuri, din care au câştigat cinci.

Noul staff al echipei naţionale va fi condus de Eugen Apjok (de la campioana CSM Ştiinţa Baia Mare), din postura de antrenor principal, el avându-i alături pe David Ellis - antrenor apărare, Stephen Scott - antrenor compartiment înaintare, Valentin Ursache - antrenor zona contact, Mihăiţă Lazăr - antrenor jocul în grămada ordonată, Viorel Lucaci - antrenor jocul în margine, Sosene Anesi - antrenor treisferturi.

Arcul de Triumf rămâne „casa“ rugby-ului

Pe plan intern, Federaţia Română de Rugby a lansat un nou format competiţional, începând cu sezonul 2022, iar competiţia poartă denumirea de Liga Naţională de Rugby şi cuprinde 15 echipe de seniori, CSM Ştiinţa Baia Mare câştigând un nou titlu de campioană.

În ceea ce priveşte stadionul Arcul de Triumf, Adunarea Generală a Federaţiei Române de Rugby a votat la 5 octombrie, în unanimitate, pentru preluarea arenei în folosinţă gratuită pentru 49 de ani. Stadionul Arcul de Triumf din Capitală a trecut astfel în administrarea gratuită a FRR, fără a fi luate în calcul şi celelalte obiective din cadrul complexului sportiv.

Stadionul Arcul de Triumf a fost modernizat de Compania Naţională de Investiţii în 2020, ulterior fiind trecut în administrarea Ministerului Sportului. Înainte de cedarea sa către CNI, administrarea arenei sportive era făcută de Federaţia Română de Rugby, care s-a arătat în mai multe rânduri nemulţumită de trecerea stadionului la minister.

În Rugby Europe Championship 2022, România a învins Rusia cu 34-25, Portugalia cu 37-27, în februarie, la Bucureşti, dar a pierdut cu Spania, la Madrid, 21-38. În martie, România a fost învinsă de Georgia la Bucureşti, cu 26-23, dar a dispus de Olanda în deplasare, cu 38-12.

În meciurile test din iulie, România a fost surclasată la Bucureşti de Italia, cu 45-13, după care a întregistrat o victorie (30-22) şi o înfrângere (20-26) cu Uruguayul la Montevideo. ''Stejarii'' au învins Chile cu 30-23 în meciurile test din noiembrie de la Bucureşti, dar au pierdut cu Uruguay, 16-21, şi Samoa (0-22).

Selecţionata Romanian Wolves a obţinut o victorie în şase meciuri jucate în Rugby Europe Super Cup, 37-15 cu pe RC Batumi.

La Campionatul European Under-18, România a dezamăgit, pierzând pe linie: 0-102 cu Spania, în sferturi, 17-27 cu Germania şi 8-10 cu Cehia, încheind pe ultimul loc (8). La Europeanul U20, România a pierdut în sferturi cu Belgia (6-18), dar a învins Cehia (33-10) şi Polonia (34-9), clasându-se pe 5. SCM Timişoara a câştigat Cupa României 2021 în aprilie, iar CSA Steaua şi-a adjudecat ediţia 2022 a trofeului, în decembrie.