România se alege cu Academii de fotbal ultramoderne: Ultimul proiect lansat în Capitală

Fotbalul românesc duce o lipsă cruntă de jucători tineri și talentați, iar asta pentru că, în ultimii mulți ani, am neglijat procesul de formare. Din fericire, sunt semne că, pe termen lung, putem face niște pași înainte la acest capitol. Pentru că, treptat, apar tot mai multe Academii de Fotbal. Ultimul proiect de acest gen se numește BDI Sport Arena și a fost lansat la București.

Potrivit Sport Magazin, BDI Sport Arena și-a propus să aibă un concept preluat de la alte academii de nivel mondial, adoptând stilul de la Ajax și Barcelona. Managerul proiectului, Fadi Haddad, e un tip care a lucrat, în trecut, cu fostul star al Realului, Míchel Salgado. Din această lună, BDI Sport Arena a început selecțiile pentru grupele de copii născuți între anii 2010-2018. Cu precizarea că tinerii care vor păși pragul Academiei în următoarele zile au gratuitate pentru luna iulie la noul club!

Managerul proiectului, Fadi Haddad, a explicat cum de și-a făcut intrarea în lumea fotbalului. „Am Licența A și sunt înscris în momentul de față la licența PRO din Configurația Asiei. Am lucrat în foarte multe țări străine, la toate nivelele posibile. Am colaborat cu foarte mulți antrenori români, ultimul fiind Eugen Neagoe. Am fost secundul lui la Universitatea Craiova și U Cluj. Am mai lucrat cu în Emirate cu Șumudică și cu Ion Marin, cu Florin Motroc în Iordania. Am lucrat în proiecte foarte mari în străinătate. Am lucrat și la Academia spaniolă din Dubai cu Michel Salgado. Am fost în proiectul celor de la Arsenal Londra, singurul proiect oficial care e în Dubai prin Emirates Airlines. Sunt în România din 2018 din vară, am lucrat câțiva ani buni la Dinamo și, după aceea, am făcut pasul spre Superliga, ca secund al lui Neagoe. La Dinamo, am avut grupa 2010, cu copii foarte talentați, cu rezultate foarte bune. Am putut să creștem copiii, echipa și multă lume mă cunoaște în România ca <<Arabu>> de la Dinamo. Ce am putut să fac pentru acest club și copii, cred că am deschis ochii la mulți părinți cu ce înseamnă fotbalul profesionist și ce înseamnă să lucrezi cu o mentalitate venită din străinătate“, a declarat Fadi Haddad.

Facilitățile oferite de BDI Sport Arena

*Gazon reglementat FIFA și UEFA

*Antrenori cu experiență, toți cu licența A, preparator fizic, antrenor de portari și nutriționist

*Clasificarea între primele 36 de academii de fotbal din România, pentru a putea participa la competițiile de elită ale FRF

*Două săli de sport ultramoderne dotate cu aer condiționat

*Teren acoperit, de asemenea cu aer condiționat, care va avea temperatura constantă 365 de zile pe an!

*O sală pentru tenis cu piciorul, terenuri de tenis de câmp, padbol, squash, un restaurant cu 120 de locuri, sală de fitness, loc de joacă indoor pentru copii, cabinet de kinetoterapie, spații de cazare pentru sportivi și pentru organizarea de turnee de fotbal.