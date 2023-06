Decontul șmecheriilor românești: „Palma“ prevăzută de Bölöni a venit și ustură rău

Se spune că peștele de la cap se împute și fotbalul românesc, la cum arată astăzi, e dovada acestei realități.

Perioada 1990 – 2014 a fost cea a prăbușirii treptate, în care pe federație a pus stăpânire un stil mafiot de conducere, sub comanda lui Mircea Sandu, zis și „Nașul“. Când s-a produs schimbarea mult așteptată, în 2014, la vârf s-a instalat administrația Burleanu. Care a oferit doar iluzia însănătoșirii sistemului. În realitate, de aproape un deceniu, conduc niște oameni care sunt așii vorbelor goale. Care au îngrozit lumea care a intrat în contact cu ei și a văzut, din interior, modul lor de lucru. Relatările făcute acum de Marcel Răducanu (68 de ani) pentru „Gazeta Sporturilor“ confirmă doar ce au spus și alții, în trecut, despre gașca de la „Casa Fotbalului“:

*Am fost la vreo trei ședințe (n.r. – cu administrația Burleanu) și tot ce am auzit era din păcate, din păcate, din păcate. Am pierdut 3-0, dar, din păcate, am lovit bara și tot așa ziceau.

*Eu plecasem din România din cauza ședințelor interminabile de 3-4 ore, când venea tovarășu' și ne ținea el lecții cât de urât e în străinătate, că n-are rost să plecăm din România. Le-am zis: „Băi băieți eu n-am venit aici doar ca să vă ascult pe voi, că nu-mi las școala în Germania ca să stau în bancă și să aud din gura voastră că nu se poate face nimic”. Am vrut să fac ceva anume la juniori, aveam idei, concepții, să le arăt antrenorilor ce au de făcut, cum să lucreze cu copiii. Ce a urmat? Oamenii de la FRF au zis „Da, da! Super ideea!“. Și apoi nu m-au mai chemat...

I-am gonit pe cei care au vrut schimbări radicale

Și Marcel Răducanu e doar un exemplu de om competent, care a fost gonit de un sistem de tip „căpușă“, preocupat doar să supraviețuiască pentru a se hrăni din ce pare că a devenit cadavrul fotbalului românesc.

De-a lungul anilor, același sistem a respins și alți oameni care au avut tentativa de a schimba lucrurile din temelii. Printre ei și Ladislau Bölöni (70 de ani). Care, cu excepția unei scurte perioade în care a fost selecționerul României, între 2000 și 2001, a plecat din țară și nu și-a mai găsit locul în fotbalul intern.

Chiar și așa, Loți a rămas preocupat de soarta țării pe care a reprezentat-o în peste 100 de meciuri, ca jucător. Periodic, Bölöni, doctor stomatolog, a tăiat cu „bisturiul“ vorbelor sale, avertizându-ne că mergem spre prăpastie. Degeaba!

Acum, când naționala de tineret tocmai s-a clasat pe locul 16 din 16 la Europeanul pe care l-am găzduit cu Georgia – ei se pregătesc de sferturile de finală – merită să parcurgem fragmente dintr-un interviu pe care Loți l-a acordat pentru „Adevărul“ în 2010. Încă de atunci, reputatul tehnician, care l-a descoperit pe Cristiano Ronaldo la Sporting Lisabona, a avertizat că ne lipsește cu desăvărșire știința formării jucătorilor și că, pe termen lung, vom plăti prețul pentru inabilitatea noastră de a le oferi celor mici „Abecedar-ul fotbalului“.

Astăzi, la 13 ani distanță, vedem unde am ajuns, neglijând astfel de avertismente. Ce-i drept, actuala conducere de la „Casa Fotbalului“ poate fi iertată, într-o oarecare măsură, pentru că n-a ținut cont de ce a transmis Bölöni în 2010. Pentru că, în momentul realizării interviului alăturat, Răzvan Burleanu avea 26 de ani și, cel mai probabil, implicarea sa în fenomenul fotbalistic se rezuma, cel mult, la practicarea jocului de calculator „Football manager“. Iar în rest, Gabriel Bodescu (secretar general FRF) era prins cu treburile sale la vulcanizare, în timp ce „Lippi“ Stoichiță își ținea telefonul la încărcat, ca nu cumva să rateze vreun apel de la Gigi Becali. De altfel, actualul șef al Comisiei Tehnice a și ajuns să fie fotografiat pe bancă, în timpul unui meci, când prelua comenzile patronului!

„Las' că scoatem noi o şmecherie!“

Dialogul cu Loți a avut loc la Abu-Dhabi (Emiratele Arabe Unite) și a fost precedat de un avertisment din partea actualului tehnician de la Metz: „N-am lucruri spectaculoase de spus“. Nici n-a fost nevoie. Bölöni a pus degetul pe rană și a identificat, încă din 2010, marea problemă a fotbalului nostru. Iată cum a decurs dialogul, care a avut loc la hotelul „Shangri La“.

„Șmecheriile românești încep să nu mai ţină...“

„Adevărul“: Ce s-a întâmplat cu fotbalul românesc după '89?

Ladislau Bölöni: În România, regimul s-a schimbat, iar, la nivel global, fotbalul a devenit o industrie în care, jucătorul, această piesă, trebuie format. La noi, în acest moment, s-a produs o mare ruptură! Jos pălăria faţă de cei care pun preţ pe formarea jucătorului în România. Mă refer la Hagi şi la câteva centre sportive, dar, în general, sunt mici excepţii de la regulă. Aţi observat că şi pe câmp cresc flori frumoase din când în când. Ei bine, la acest nivel a rămas şi creşterea copiilor la noi. Fotbalul a evoluat, iar noi am rămas acolo, în urmă. Acum, aşa de departe suntem încât floarea iese pe câmp, o vedem că e frumoasă, o şi culegem, dar ea este firavă! Nu este călită şi nici nu mai are timp. Mi se spune de multe ori că e un fotbalist foarte interesant la noi, joacă bine, o să ajungă mare. OK! Dar, câţi ani are? 23! Păi, la vârsta asta e terminat, e format, nu mai are timp să crească.

Doar centre de copii şi juniori ne lipsesc?

Nu. Noi, în România, n-am ţinut pasul nici cu formarea antrenorilor. Jucătorii de astăzi au nevoie de o altă încadrare. Au nevoie de alte metode ca să fie crescuţi. La noi toate lumea vorbeşte, dar nimeni nu face pentru că n-au fost crescuţi aceşti antrenori. Eu nu zic că noi n-avem inteligenţă suficientă să devenim buni formatori de jucători, în schimb, nu facem absolut nimic în acest sens! Aici trebuie să arăt cu degetul spre conducerile cluburilor, dar şi către şefii federaţiei. Pentru ei creşterea fotbaliştilor şi a antrenorilor trebuia să fie o preocupare primordială.

Şi, totuşi, de ce şi acum, în ceasul al 12-lea, fotbalul juvenil e neglijat în România?

Pentru că nouă ne place să mergem pe principiul că <<las' că scoatem noi o şmecherie!>>. Mergem pe ideea că noi suntem români şmecheri şi scoatem o şmecherie. Din păcate pentru noi, şmecheriile încep să nu mai ţină şi atunci vine palma!

Euro 2023, tabloul sferturilor

Sâmbătă, 1 iulie

Georgia – Israel 19.00 (Tbilisi)

Spania – Elveția 22.00 (București, Stadionul Rapid)

Duminică, 2 iulie

Anglia – Portugalia 19.00 (Kutaisi)

Franța – Ucraina 22.00 (Cluj-Napoca, Cluj-Arena)

TVR transmite meciurile din cadrul Campionatului European de tineret.