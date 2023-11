România, dusă pe culmile gloriei de un surinamez de aur: Povestea lui Safier, demnă de Oscar FOTO EXCLUSIV

Se întâmplă din ce în ce mai rar ca sportul românesc să furnizeze rezultate spectaculoase cu povești pe măsură. Cazul surinamezului Safier Koorndijk-Iancu (32 de ani) se încadrează însă fix în această categorie.

Pe 28 octombrie, Gabriel Toncean (48 de ani), cel care a condus Federația Română de Culturism și Fitness (FRCF) până în august, când a fost numit vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Sport (ANS), a anunțat naturalizarea lui Safier. La nici două săptămâni distanță, surinamezul a și adus primele două medalii pentru România la Mondialele de la Santa Susana (Spania):

*Bronz la Bodybuilding Classic, categoria de 175cm înălțime.

*Aur la Classic Physique Seniori, categoria de până la 175cm înălțime.

Cum însă a „aterizat“ un surinamez tocmai în România, de la celălalt capăt al lumii? În dialog cu „Adevărul“, Safier și-a expus povestea spectaculoasă, vorbind într-o română aproape impecabilă.

„Adevărul“: De unde până unde legătura ta cu România?

Safier Koorndijk-Iancu: Povestea a început în 2009. Datorită lui Carmen, actuala soție. Am cunoscut-o pe când eram în Olanda. Practic, a fost o poveste de dragoste născută online. Fiindcă, în primii doi ani, noi nu ne-am văzut față în față. Am vorbit doar pe net. Apoi, după 2 ani, am călătorit eu în România, în vacanță, dar mai mult ca să o văd pe ea, să o cunosc mai bine. Apoi, după încă un an, a venit ea în Olanda ca să stea cu mine. Ulterior, în 2016, am hotărât să mă mut în România.

Ce impresie ți-a lăsat România?

Cel mai mult îmi plac oamenii. Calzi, curioși și prietenoși. De asta, imediat m-am și simțit ca acasă. Adaptarea a fost mult mai ușoară față de perioada când m-am mutat în Olanda. Ce nu-mi place în România? Iarna, când e prea frig pentru mine (râde). Apreciez foarte mult că românii sunt deschiși. Mult mai deschiși, când fac comparația cu olandezii. Deși acolo sunt foarte mulți străini, per total, parcă e un vibe... Nu sunt foarte prietenoși oamenii, ca-n România. Ce mi-a plăcut e că românii seamănă foarte mult cu surinamezii. Și noi avem un popor cald, deschis.

Cum de ai învățat limba atât de bine?

Mă bucur că îmi spui că vorbesc bine (zâmbește). Dar a fost foarte greu! Cum sună limba română... A fost greu pentru mine să învăț. La început, am folosit o aplicație. Apoi, folosind româna în conversațiile zilnice, cu prietenii, cu soția mai ales, am avansat. Dar foarte greu a fost!

Mulți oameni au impresia că a fi culturist înseamnă steroizi și atât. Deși aici, la Mondiale, sunt controale antidoping și steroizii sunt interziși. Deci, care e adevărul?

E o impresie greșită. În primul rând, în pregătirea unui astfel de concurs, îți impui foarte multe restricții alimentare. Pentru o perioadă foarte lungă. Vorbim de luni întregi. În care dispar dulciurile din meniu, mâncarea grasă, mâncarea de tip fast-food, pizza. Practic, tot ce e gustos și pe placul oamenilor, în general. Trebuie să mănânci foarte sănătos. Regimul tău alimentar trebuie să susțină antrenamentele tale și să contribuie la creșterea musculară. De pildă, acum când vorbesc cu tine, am 4 luni în care n-am pus zahăr în gură. Zero!

Cum a arătat meniul tău?

La mic dejun, am două felii de pâine cu ouă, plus o cană de ceai, bineînțeles fără zahăr. A doua masă înseamnă albușuri de ouă cu crenvurști de curcan. Urmează orez cu piept de pui, cu legume, ori broccoli, ori spanac, ori fasole verde. Următoarea masă, a patra pe zi, e cam la fel. Și, înainte de culcare, brânză de vaci cu o garnitură ușoară. Sunt, per total, cinci mese pe zi. Dar, repet, mâncare sănătoasă și cu porții mici. Fiecare porție e cântărită. Ca să fiu sincer, după concurs, nu mai vreau să văd acest meniu, măcar o perioadă (râde).

Cât ai slăbit pentru Mondiale?

Am început pregătirea la 88 de kilograme. Asta în luna februarie. În luna mai, când au fost Europenele, am ajuns la 78. După competiția asta, am avut o perioadă în care am crescut puțin în greutate. Cam 4 sau 5 kilograme. Și acum, am venit la Mondiale cu 76 de kilograme.

Ești campion mondial. Ai terminat concursul. Ce o să mănânci prima dată?

Un burger cu foarte mult cașcaval (râde).

*Gabriel Toncean (vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Sport): Mulțumesc membrilor Guvernului pentru sprijinul acordat în derularea procesului de naturalizare a valorosului sportiv, Safier Koorndijk. Performanța se obține doar cu muncă în echipă.