România are un jucător pe tabloul juniorilor de la Australian Open. Matei Todoran este în „optimi”

După ce Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabrel Ruse a ieșit din concurs în primele trei tururi la Australian Open 2026, România a rămas, pe tabloul principal, cu doi juniori. Ambii au avut meciuri astăzi.

Pe tabloul masculin de la Melbourne, Matei Todoran (18 ani, 1.810 ATP) va avea duel cu Kai Thompson (Hong Kong, 1.945 ATP) pentru un loc în sferturile de finală.

În turul doi, Todoran l-a învins, în zorii acestei zile, pe germanul Oliver Majdandzic, fără clasament ATP, scor 7-5, 6-3.

În primul tur, el trecuse de Yannick Theodor Alexandrescou (18 ani, 1.360 ATP), un român care a ales să rprezinte Franța.

La fete, Maia Ilinca Burcescu (16 ani, 815 WTA) a pierdut în turul doi, tot azi, la ucrineanca Sofiia Bielinska, scor 0-6, 4-6.