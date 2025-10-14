Româncele se simt excelent în Japonia, deși atmosfera de concurs este ciudată. După Cîrstea, și Cristian este în turul secund la Osaka

În primul tur al turneului WTA 250 de la Osaka (Japonia), Jaqueline Cristian (27 de ani, 47 WTA) a dispus astăzi, în două seturi, de italianca Elisabetta Cocciaretto (24 de ani, 91 WTA), o adversară venită din calificări.

„Jaq” s-a impus cu 6-2, 7-6 (4) după aproape două ore de joc. I-a mers aproape perfct serviciul, care a ajutat-o să salvezee 4 din cele 5 mingi de break.

Meciul s-a ținut pe un teren secundar, fără tribune laterale. Antrenorii și cei din staff-ul jucătoarelor au stat pe câte o bancă, în colțurile suprafeței de joc.

La turneul de la Osaka, „Jaq” se va lupta mâine cu favorita 8, Jessica Bouzas Maneiro (Spania, 23 de ani, 40 WTA), pentru un loc în sferturile de finală. Deocamdată, românca și-a asigurar un premiul de 4.160 de dolari și 30 de puncte WTA.

În turul secund se află și Sorana Cîrstea (35 de ani, 51 WTA), care se va duela mâine cu britanica Katie Boulter (29 de ani, 59 WTA). Va fi un duel în premieră.