Radu Banciu, un nou atac la Simona Halep. „O mincinoasă. Într-o țară normală, o rădeai din palmares!”

Radu Banciu a avut zile trecute un ”meci” cu prezentatatoarea Ioana Cosma, care îi va deveni colegă în scurt timp, și a reluat atacurile la adresa Simonei Halep. Enervat de tratamentul prea blând primit de sportiva prinsă dopată, jurnalistul a răbufnit.

„Este o rușine pentru sport Simona Halep în momentul ăsta! Că și-a prezentat nu știu ce ținută, ce vorbești, bă? După ce a fost prinsă dopată, cea mai mare rușine pentru un sportiv pe planeta asta! Ghilotina nu mai există! Cea mai mare rușine este să fii prins dopat, după aceea să înlănțui minciunile că tu nu știai.

Păi da ce, băi, ați prins vreodată pe vreunul cu evaziune fiscală sau cu corupție să spună: ‘Da, domne’, eu am furat de am rupt?’. A venit vreodată vreun Sorin Oprescu să ne spună: ‘Aveți dreptate! Acum că m-ați prins, pot să vă spun. Eu sunt cel care a luat șpagă!’. N-a recunoscut niciodată niciunul!”, a declarat Radu Banciu în emisiunea „Fotbal All Inclusive” pe care o realizază la Prima Sport.

„Pentru ce să sprijinim un infractor?”

Radu Banciu s-a arătat indignat și de tratamentul primit de Simona Halep după ce a fost depistată pozitiv cu Roxadustat: „Și o ridică toată lumea… N-a acuzat-o nimeni în România, n-a șters-o nimeni! V-am spus asta din prima zi în care s-a întâmplat.

Că nu avem competențele morale să ne judecăm între noi. Tot ce se spune, tot ce se scrie este fals. Într-o țară normală, o rădeai din palmares! Nu mai exista! Nu mai vii cu nicio scuză, că oricum este ca la politicieni. Ai fost acuzat, ți-ai dat demisia. (…) Pentru ce să sprijinim un infractor?”, a încheiat Radu Banciu.

După ce a picat testul anti-doping la US Open 2022, Simona Halep a declarat că va lupta pentru a-și demonstra nevinovăția. Românca și avocații ei se vor prezenta în curând la tribunalul Sport Resolutions de la Londra, pentru a încerca să scape de suspendare.