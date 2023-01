Banciu, atac cu talpa la Ioana Cosma. ”Lălăită, fără personalitate, fără nimic”. Mironică, vizat și el

Emisiunea „Ora exactă în Sport” va dispărea din grila PRO Arena de la data de 5 februarie 2023. Alături de Mihai Mironică și Ioana Cosma vor pleca producătorul emisiunii, Leonard Badea, Robert Zamfirescu, Alin Floroiu, Florin Culiță și Dan Ionescu. Șeful departamentului sport de la Pro TV, Ionuț Eduard Coandă, și-a dat demisia, în semn de solidaritate cu colegii săi.

Dacă în presa română aceștia au fost apărați, Radu Banciu, face ca de obicei, opinie separată. Acesta a exclus varianta de a deveni coleg cu Ioana Cosma și Mihai Mironică, ba chiar a avut un atac cu talpa la adresa acestora.

„Dacă mă întrebați pe mine, nu vin la noi. Ioana Cosma nu vine sigur și puține șanse să vină Mironică întrucât conducerea de sport de aici nu mai e cea de la Pro TV. Dacă mă întrebați pe mine, nu îi înghite nimeni aici. Că la noi în general transferurile în televiziuni se fac pe cumetrii, nu pe competențe.

Dacă se fac pe competențe, ei nu ajung aici. La Digi pot ajunge, mai mult Mironică, Ioana Cosma nu cred că va mai continua pe televiziune de sport. Nu văd de ce ar mai continua în sport, ea nu era necesară. Era doar o prezență, nu era pricepută la sport mai mult decât în alt domeniu. Dar este o plecare normală.

O emisiune proastă, fără audiențe. Emisiunea nu aducea niciun profit, era aceeași emisiune modestă, lălăită, fără personalitate, fără anvergură, fără nimic. E consecința firească a slabului conținut și asta știe și PRO-ul că nu era nimic de valoare acolo” e declarația lui Radu Banciu.

7 persoane în preaviz

Leo Badea, producătorul emisiunii „Ora exactă în Sport”, a oferit o reacție cu privire la situația apărută în cadrul trustului Pro.

„Am fost informați că din data de 5 februarie 2023 emisiunea „Ora exactă în sport” se închide. 7 persoane au primit preaviz. Ioana Cosma, Mihăiță Mironică, Dan Ionescu, Alin Floroiu, Florin Culiță, Robert Zamfirescu și eu am fost dați afară. Solidar cu noi, Ionuț Coandă și-a dat demisia. Era șef departament sport. Ca să nu existe interpretări, am trimis ca să aflați de la mine adevărul.

Financiar eram pe zero. Nu există altă producție proprie la Pro Arena. Nu știm motivul. Eu țin să vă mulțumesc pentru că am colaborat excelent. Dacă v-am greșit cu ceva îmi cer scuze. Se spune că un șut în fund e un pas înainte. Cu Dumnezeu înainte. Vă iubesc și vă promit că voi rămâne devotat fenomenului fotbal al cărui fan voi rămâne, indiferent de situație”, a transmis Leo Badea, producătorul emisiunii.

Ioana Cosma a fost prima femeie-comentator din România, după ce a transmis meciurile de la Euro 2020.