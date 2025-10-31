search
Vineri, 31 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Primul pas spre visul tatălui: fiul lui Cristiano Ronaldo a debutat la naționala U16 a Portugaliei

0
0
Publicat:

Fiul cel mare al lui Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo Jr., a bifat, în cursul zilei de joi, primul său meci în tricoul naționalei U16 a Portugaliei.

Cristiano Ronaldo Jr., debut oficial la naționala Portugaliei U16
Cristiano Ronaldo Jr. îi calcă pe urme tatălui său | FOTO Profimedia

„Cristianinho”, cum este alintat în țara natală, a intrat pe teren în minutul 90 al partidei câștigate de lusitani cu 2-0 în fața Turciei, la Cupa Confederațiilor U16, disputată la Antalya.

Portugalia și-a asigurat victoria prin golurile lui Samuel Tavares și Rafael Cabral, iar debutul fiului superstarului de la Al-Nassr a venit ca o încununare a unei perioade excelente petrecute la loturile de juniori.

https://x.com/OneFootball/status/1983955553027269049

Cristiano Ronaldo Jr., pe urmele starului de la Al-Nassr

În mai, Ronaldo Jr. a impresionat la Turneul Vlatko Markovic din Croația, unde a marcat de două ori în finala câștigată de Portugalia cu 3-2 în fața gazdelor.

La fel ca tatăl său, tânărul atacant de 15 ani evoluează în prezent la academia lui Al-Nassr din Arabia Saudită, după ce a trecut pe la centrele de juniori ale lui Manchester United și Juventus Torino.

Naționala U16 a Portugaliei va continua competiția din Antalya cu două dueluri tari: sâmbătă, 1 noiembrie, împotriva Țării Galilor și marți, 4 noiembrie, contra Angliei.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO. Momentul în care jandarmii îl amendează cu 3,000 de lei pe organizatorul marșului de comemorare Colectiv
digi24.ro
image
O femeie de 83 de ani va fi exhumată în Pantelimon. Descoperire șocantă după ce se credea că a murit din cauze naturale
stirileprotv.ro
image
„Ce tot țipați atât? Ne-ați zăpăcit de creieri” Anda Adam, SCANDAL cu producătorii Asia Express!
gandul.ro
image
Cum justifică Jandarmeria amenda dată organizatorului comemorării de la Colectiv: „Agentul nu a înțeles”
mediafax.ro
image
Sigur regretă acum! Echipa din Serie A la care Cristi Chivu a fost propus înainte de Parma: „Nu prea are experiență”
fanatik.ro
image
Statul, dator la stat. Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, campioana datoriilor la stat și a contractelor cu „firmele de casă” ale unor politicieni
libertatea.ro
image
Putin poartă din nou haine militare: Ar putea exista trei motive pentru asta
digi24.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
Celebrul milionar român care circulă cu metroul în București. Cum arată acum, la 47 de ani
digisport.ro
image
Călin Georgescu scapă de controlul judiciar? Judecătorii îl consideră 'pericol social' - când va fi dat verdictul
stiripesurse.ro
image
Amenințare fără precedent pentru Putin din NATO: „Vom șterge Moscova de pe fața Pământului dacă va ataca o capitală europeană”
antena3.ro
image
Medicii acuzaţi de moartea unui pacient, "eroi" în 2015. Ar fi încercat să îşi acopere fapta
observatornews.ro
image
Mesajul găsit în telefonul medicului Ștefania Szabo ridică mari semne de întrebare. Poate confirma una dintre ipotezele triste vehiculate
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
prosport.ro
image
De ce nu îți vei putea retrage toți banii din Pilonul II de pensii o singură dată. Explicația administratorilor fondurilor de pensii
playtech.ro
image
ANAF vrea să-i ia 7 milioane de lei lui Gigi Becali! Cum s-a ajuns la această sumă uriașă, care ar fi datorată de FCSB la bugetul de stat. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"Simona Halep revine în lumina reflectoarelor!" Presa internațională a reacționat, după anunțul campioanei noastre
digisport.ro
image
Ordinul care schimbă harta diplomatică: România schimbă regulile la frontieră - noi interdicții pentru Rusia și teritoriile ocupate și un 'new-entry' - DOCUMENT
stiripesurse.ro
image
Povestea tulburătoare a pacientului care și-a pierdut viața la Bagdasar-Arseni. Cum a fost lăsat Mihai timp de 5 zile cu rănile netratate
kanald.ro
image
În aeroport, pe lângă bagaje vor fi cântăriți și pasagerii. Reguli la check-in impuse de....
playtech.ro
image
Primele imagini cu Ștefania Szabo în sicriu! Trupul neînsuflețit al doctoriței de 37 de ani a fost ridicat de la morgă și depus la capelă. Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
Anunţul momentului după necropsie. Controverse legate de "laptele uitării", medicamentul găsit lângă doctoriţa moartă la 37 de ani
romaniatv.net
image
Când va fi gata legea celor mai mari importante pensii din România. Tanczos Barna: „Trebuie să ne mișcăm repede”
mediaflux.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Mitul alcoolului „curat”: tequila, ginul, vinul sau berea. Ce spun experții despre băuturile promovate ca sănătoase
actualitate.net
image
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”
click.ro
image
Horoscop săptămâna 31 octombrie - 6 noiembrie. Leii au parte de pierderi, noi oportunități profesionale pentru Fecioare
click.ro
image
Tradiții și superstiții Moșii de toamnă. Ce nu trebuie să faci în Sâmbăta Morților pentru a-ți merge bine
click.ro
Prințul Andrew Charles jpg
Măsură fără precedent a Regelui Charles! I-a revocat lui Andrew toate titlurile regale, inclusiv pe cel de Prinț
okmagazine.ro
Kardashian foto Instagram jpg
Își împarte patul cu o pisică și n-a mai avut relații intime de trei ani! Despre ce vedetă e vorba?
clickpentrufemei.ro
ana blandiana jpg
Scriitoarea Ana Blandiana, membru titular al Academiei Române
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
image
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”

OK! Magazine

image
Povestea macabră a motivului pentru care Regina Elisabeta și Regina Mamă au participat la un exorcism

Click! Pentru femei

image
Ana Ularu, „maestru al jocului‟ în Trădătorii: „Să vă bucurați din plin de show! Enjoy!‟

Click! Sănătate

image
Atenție, semne ale cancerului pancreatic pe care nu trebuie să le ignori