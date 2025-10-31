Primul pas spre visul tatălui: fiul lui Cristiano Ronaldo a debutat la naționala U16 a Portugaliei

Fiul cel mare al lui Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo Jr., a bifat, în cursul zilei de joi, primul său meci în tricoul naționalei U16 a Portugaliei.

„Cristianinho”, cum este alintat în țara natală, a intrat pe teren în minutul 90 al partidei câștigate de lusitani cu 2-0 în fața Turciei, la Cupa Confederațiilor U16, disputată la Antalya.

Portugalia și-a asigurat victoria prin golurile lui Samuel Tavares și Rafael Cabral, iar debutul fiului superstarului de la Al-Nassr a venit ca o încununare a unei perioade excelente petrecute la loturile de juniori.

Cristiano Ronaldo Jr., pe urmele starului de la Al-Nassr

În mai, Ronaldo Jr. a impresionat la Turneul Vlatko Markovic din Croația, unde a marcat de două ori în finala câștigată de Portugalia cu 3-2 în fața gazdelor.

La fel ca tatăl său, tânărul atacant de 15 ani evoluează în prezent la academia lui Al-Nassr din Arabia Saudită, după ce a trecut pe la centrele de juniori ale lui Manchester United și Juventus Torino.

Naționala U16 a Portugaliei va continua competiția din Antalya cu două dueluri tari: sâmbătă, 1 noiembrie, împotriva Țării Galilor și marți, 4 noiembrie, contra Angliei.