Marți, 16 Septembrie 2025
Premieră în motorsportul românesc. Campioni naționali, europeni și mondiali vin la Mamaia Rally Show

Piloți de top din România, Bulgaria, Italia, Turcia și Spania, cu 20 de titluri absolute și peste 250 de victorii în palmares, se vor duela la finalul acestei săptămâni în prima ediție a Mamaia Rally Show – competiția care reunește macadamul și asfaltul într-un concept unic și se anunță drept cel mai spectaculos eveniment de motorsport al toamnei în România.

Simone Tempestini nu va lipsi de la startul cursei

Pe lângă nume consacrate pe plan intern, precum Simone Tempestini (campion mondial de juniori, de 9 ori campion național absolut), Bogdan Marișca (dublu campion național absolut), Vali Porcișteanu (campion național absolut) și Norbert Maior (campion european de juniori), cel mai cunoscut invitat internațional este austriacul Manfred Stohl.

Cu nu mai puțin de 127 de starturi în Campionatul Mondial de Raliuri, acesta va concura la Mamaia la volanul unui Citroën C3 Rally2, evaluat la peste 250.000 de euro. În palmaresul său figurează un titlu mondial în P-WRC, patru podiumuri generale în clasamentul mondial și o clasare în Top 4 open la finalul sezonului 2004.

De asemenea, campionul european de raliuri FIA ERC, spaniolul Efren Llarena, va fi unul dintre cei 20 de pretendenți la titlul de „rege” al Mamaia Rally Show. În acest an, el și-a făcut și debutul în WRC, reușind o clasare pe locul 4 la general în etapa din Insulele Canare.

Cei 20 de concurenți – dintre care 8 sunt campioni naționali în țări precum Italia, Austria sau Bulgaria – vor pilota exclusiv modele de ultimă generație Rally2 și R5, valoarea totală a mașinilor depășind 5 milioane de euro. Între 19 și 21 septembrie 2025, stațiunea Mamaia se pregătește să vibreze sub sunetul motoarelor turate la maximum, la Mamaia Rally Show powered by Axxis Nova Resort, considerat cel mai spectaculos eveniment automobilistic al anului din România.

Organizat de Napoca Rally Academy și Raliul Deltei, în parteneriat cu autoritățile locale, prin Riviera Românească și Visit Mamaia, evenimentul transformă nordul stațiunii într-un veritabil circuit urban. Traseul special amenajat combină asfaltul cu macadamul și include viraje strânse, săritori artificiale și zone de maximă spectaculozitate, menite să aducă adrenalina cât mai aproape de public. Formatul competiției este inedit: dueluri „one-to-one”, în care piloții de top din România și din Europa concurează în paralel, eliminatoriu.

Accesul spectatorilor este gratuit, atât la probe, cât și la activitățile conexe. Evenimentul debutează vineri, 19 septembrie, cu prezentarea echipajelor și o sesiune de autografe în Portul Tomis, urmate de parada mașinilor de concurs. În Mamaia Nord, lângă cluburile Nuba și Fratelli, va fi amenajat Rally Village, un spațiu dedicat fanilor, cu zonă de street food, muzică și activități pentru întreaga familie.

Pentru a facilita accesul, organizatorii pun la dispoziție transport gratuit prin „Rally Bus”, precum și parcări dedicate. Cu peste 6.000 de cai putere aduși pe litoral și nume mari din motorsport la start, Mamaia Rally Show 2025 promite un weekend de adrenalină, spectacol și distracție, devenind un eveniment de neratat atât pentru pasionații de raliuri, cât și pentru turiștii aflați pe final de sezon estival.

Sport

