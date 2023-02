Eugen Neagoe: „Jucătorul care ne-a dat gol nu trebuia să fie în teren”

Un alt jucător, de data aceasta craiovean era să nu mai fie pe teren, în lipsa verificării video.

Antrenorul craiovenilor Eugen Neagoe, deși a considerat ca echitabil rezultatul partidei a afirmat că echipa sa a luat gol de la un jucător care nu ar fi trebuit să fie pe teren. El se referea la un incident din etapa precedentă - o intrare dură a lui Edjouma la un jucător advers, sancționată cu cartonaș galben - care, în opinia sa ar fi trebuit să se finalizeze cu acordarea unui cartonaș roșu pentru jucătorul FCSB.

„Jucătorul care ne-a dat gol nu trebuia să fie în teren în acest meci, pentru că Armaş, săracul, a ieşit desfigurat" , a declarat pentru Orange Sport, Eugen Neagoe.

Antrenorul Universității Craiova a mai spus că echipa sa a luat gol mult prea ușor, iar apoi pe durata întregii partide elevii săi au luptat pentru a întoarce scorul.

"Am început jocul foarte prost, am luat gol din primul corner. Am luat gol foarte uşor, dar sunt foarte mulţumit de atitudinea jucătorilor, sincer. Au crezut în puterea lor, ştiam că suntem mai puternici fizic, ştiam că îi vom domina, le-am şi spus la pauză că vom marca. Au fost multe momente în care am controlat jocul, am arătat mai bine în acest meci. Dacă aveam şi puţin noroc, puteam câştiga la acel şut al lui Ivan. Nu ştiu dacă era drept, dar pot spune că acest egal este un rezultat corect. Îmi felicit jucătorii pentru atitudine, pentru determinare, pentru rezultat, ştiam că sunt capabili de un asemenea meci. Ne-au fost date peste cap rapid planurile, am luat gol rapid, am alergat să egalăm, chiar am şi lucrat foarte mult la fazele fixe, dar, din păcate, a intervenit un blocaj la acea fază.”

Neagoe a mai fost nemulțumit și de faptul că „centralul” Adrian Cojocaru îi arătase cartonașul roșu lui Basilio Ndong, măsură care apoi a fost revocată, după verificarea video.

„Noi inventăm regulamentul. Facem fiecare după cum ne taie capul. Dacă este de roșu, nu dăm, dacă nu este, dăm! Imediat a dat roșu, nici nu cred că era de eliminare faultul, chit că a fost sau nu ofsaid. A scos imediat cartonașul roșu, i-am spus: «Băi, ușor, că ai timp să dai roșu, de ce ești așa disperat să dai roșu?» Nu înțeleg. Mai ușor, mai calm. Nu ne mai speriați așa! Asta e realitatea”, a spus Neagoe la Orange Sport.