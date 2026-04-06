Video O tenismenă de top a Ucrainei se antrenează la Kiev în zgomotul produs de sirenele de război. Reacția plină de curaj a sportivei

Jucătoarea ucraineană de tenis Marta Kostyuk (23 de ani, 27 WTA) și-a filmat un antrenament la Kiev, în timp ce sirenele de raid aerian răsunau necontenit.

Clasată cel mai bine în topul WTA pe locul 16 în 2024, Marta Kostyuk a postat pe contul său de Instagram un videoclip care surprinde perfect viața ei de zi cu zi la Kiev.

Sportiva se pregătește în timp ce sirenele de atac aerian răsună. Marta pare obișnuită cu sunetul și, fără să se sperie, își continuă nestingherită antrenamentul.

Rusia a început pe 24 februarie 2022 o așa-numită „operațiune militară specială” în Ucraina. Conflictul rezultat în urma invadării Ucrainei este cel mai mare și mai sângeros război din Europa de după al Doilea Război Mondial.