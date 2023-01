Nadal, mărturisire teribilă, la Australian Open: Cât de gravă e accidentarea sa

Dintre cei trei coloși ai tenisului, Djokovici (35 de ani, 5 ATP) pare a fi ultimul care va rămâne în picioare, în continuare. Federer (41 de ani) și-a agățat deja racheta în cui, iar pentru Nadal (36 de ani) pare că a început deja numărătoarea inversă.

Ajuns la Melbourne, chinuit de probleme medicale, cu două înfrângeri în două meciuri în 2023, Rafa a sperat într-o minune, după victoria din runda inaugurală cu britanicul Jack Draper (38 ATP). Și atunci însă, s-a cam văzut că magnificul spaniol n-a fost în apele sale, el cedând în setul doi (2-6) și având nevoie de aproape 4 ore pentru a avansa în turul II (7-5, 2-6, 6-4, 6-1).

Din păcate pentru Nadal, deținătorul trofeului la Australian Open, inevitabilul s-a produs, ieri. În confruntarea cu americanul Mackenzie McDonald (27 de ani, 65 ATP), un jucător cu care, în mod normal, Rafa s-ar fi distrat, meciul a fost orice, numai o distracție pentru favoritul tribunelor, nu. După două seturi cedate, 4-6, 4-6, Nadal s-a accidentat la șold, sub privirile soției sale, în lacrimi. Spre lauda sa, Nadal a rămas pe teren și s-a luptat, în stilul său caracteristic. După 2 ore și 26 de minute însă, a părăsit terenul învins: 4-6, 4-6, 5-7. A fost cel mai slab Australian Open pentru Rafa din 2016 încoace. Atunci, spaniolul a cedat în fața conaționalului său, Fernando Verdasco, în turul I.

„Nu mă pot mișca“

Ajuns la conferința de după partida cu Mackenzie McDonald, campionul iberic a admis că e devastat din cauza înfrângerii și extrem de îngrijorat din cauza situației sale medicale.

„Trebuie să recunosc că sunt distrus psihic. Sper să nu fie ceva grav. Am mai avut niște dureri de câteva zile, dar nu atât de puternice ca acum. Momentan, nu ştiu dacă e muşchiul, articulaţia sau cartilajul. Dar am mai avut probleme cu şoldul. Trebuia deja să fac tratamente. Dar niciodată n-au fost dureri atât de puternice. De data asta, nu mă pot mişca“, a fost prima reacție a lui Nadal, în fața jurnaliștilor prezenți, la Melbourne.

Rafa a explicat apoi cum a fost doborât de dureri, în timpul meciului: „Am încercat să continui să joc fără să înrăutăţesc accidentarea. Nu puteam să lovesc deloc în rever, nu puteam alerga. Dar am vrut să termin jocul, asta-i tot. Ca deţinător al titlului, n-am vrut să renunţ, n-am vrut să părăsesc terenul printr-un abandon. Şi e mai bine aşa: am pierdut, nu e nimic de spus, felicitări adversarului. Asta e sportul“.

Cea mai incomodă întrebare

Încă din momentul în care părăsea „Rod Laver Arena“, în aplauzele spectatorilor, imaginile au fost comentate la televizor, aducând în discuție perspectiva retragerii din activitate pentru Nadal. „Dacă nu e sfârșitul (n.r. – carierei lui Nadal), atunci, cu siguranță, pare a fi începutul sfârșitului. Și, indiferent de ce se va întâmpla de aici încolo, nu va mai fi un om ca acesta. Nu va mai fi niciodată un Rafael Nadal. Și părăsește Rod Laver Arena, în timp ce noi ne întrebăm dacă se va întoarce vreodată aici. Hai să folosim această oportunitate pentru a spune: Mulțumim, Rafa, pentru amintiri! A fost o călătorie incredibilă“, a spus comentatorul de limba engleză.

La conferință, Nadal a fost nevoit să dea un răspuns și la această întrebare incomodă, privind viitorul său în circuitul ATP, în contextul accidentărilor tot mai dese.

„Sperăm că această accidentare nu mă va îndepărta prea mult timp de terenuri, pentru că atunci va fi dificil să trec, din nou, prin tot procesul de recuperare. Nu e vorba doar de recuperare, ci şi de toată munca pe care trebuie să o faci pentru a reveni la un nivel acceptabil. Cred că încă mai pot, dar nu e uşor. E foarte simplu: îmi place ceea ce fac, îmi place să joc tenis. Ştiu că într-o zi va trebui să mă opresc. Dar când îţi place să faci ceva, sacrificiile pe care le fac au întotdeauna un sens, până la punctul în care nu mai sunt sacrificii reale“, a încheiat Nadal.

Jucătorii cu cele mai multe Grand Slam-uri

Nume Total trofee

1. Rafael Nadal 22

2. Novak Djokovici 21

3. Roger Federer 20

4. Pete Sampras 14

5. Roy Emerson 12