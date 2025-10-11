Misterul din spatele succesului Mariei Sharapova. Cum a transformat faima în milioane și numele în brand personal: „Mașina de făcut bani”

Maria Sharapova este considerată una dintre cele mai bogate sportive din lume. Pe lângă sumele uriașe câștigate din tenis și contractele de sponsorizare cu branduri celebre, fosta campioană a știut să investească inteligent în afaceri.

Totuși, nu toate proiectele ei au avut succes. Cea mai cunoscută investiție, compania de dulciuri „Sugarpova”, inspirată din propriul ei nume, trece acum printr-o perioadă dificilă.

În vârstă de 38 de ani, Sharapova a profitat de suspendarea de 15 luni primită în 2016, în urma scandalului de dopaj, pentru a studia management și leadership la Harvard Business School. Presa britanică, inclusiv publicația Daily Mail, a numit-o „mașina de făcut bani”, analizând cum a reușit să transforme faima din tenis într-un portofoliu de afaceri profitabile. Chiar dacă unele dintre ele nu au mers așa cum spera.

Cariera de antreprenoare a Mariei Sharapova nu a fost lipsită de provocări

Fosta jucătoare de tenis a pierdut sume importante după ce a investit în proiecte precum Naked Retail sau Bright, o platformă video care îi conecta pe fani cu creatorii din lumea modei. Însă cea mai mare enigmă, potrivit presei britanice, rămâne soarta brandului „Sugarpova”, afacerea cu dulciuri lansată în 2012.

Sharapova a investit inițial 500.000 de dolari, iar ideea s-a dovedit un succes rapid: produsele s-au vândut în peste 30 de țări, iar în scurt timp compania a generat venituri de 25 de milioane de dolari. Totuși, pe măsură ce cariera ei sportivă a intrat în declin, și afacerea cu dulciuri a început să piardă teren.

Deși la apogeu brandul a fost evaluat la 187 de milioane de dolari, din 2021 vânzările au scăzut drastic. Iar din aprilie anul trecut, produsele Sugarpova au dispărut complet de pe piața americană, semn clar că businessul se află într-o perioadă foarte dificilă.

Peste 300 de milioane de dolari doar din colaborări cu branduri de top

Unul dintre marile ei avantaje a fost faptul că a câștigat sume impresionante din publicitate și contracte de sponsorizare, bani care i-au oferit libertatea de a experimenta în lumea afacerilor. De-a lungul carierei, Sharapova a obținut peste 300 de milioane de dolari doar din colaborări cu branduri de top. A fost imaginea unor companii precum Gatorade, Porsche, Tiffany & Co., Tag Heuer, Evian, Motorola sau Land Rover, iar parteneriatul cu Nike i-a adus chiar o linie de îmbrăcăminte exclusivă.

Câștigătoare a cinci titluri de Grand Slam, Maria s-a retras din tenis în 2020, la doar 32 de ani. De atunci, a rămas în atenția lumii businessului, colaborând ca ambasador pentru branduri de lux precum Stella Artois, Aman Hotels, Hästens și Dubai CFI.

Investiție masivă la doar 26 de ani

Punctul culminant al carierei sale în afaceri a venit odată cu implicarea în compania „Supergoop!”, un brand specializat în produse de protecție solară. Maria Sharapova a investit în firmă la doar 26 de ani, devenind coproprietară și unul dintre susținătorii importanți ai proiectului.

Investiția s-a dovedit extrem de inspirată. În 2021, compania a atras atenția gigantului financiar Blackstone, care a cumpărat „Supergoop!” pentru suma impresionantă de 750 de milioane de dolari. Deși Sharapova a împărțit profitul cu ceilalți parteneri de afaceri, tranzacția a fost un succes uriaș și a confirmat statutul ei de antreprenoare de top, cu instincte financiare remarcabile.

De-a lungul carierei sale de antreprenoare, Maria Sharapova a demonstrat un simț excelent pentru investiții. A mizat pe companii din domenii variate și, în majoritatea cazurilor, a avut succes. Printre afacerile în care a investit se numără UBS Wealth Management, Tonal, Cofertility, Wolf & Shepherd, Bala, Therabody și Public.

Sharapova s-a orientat și spre criptomonede

În ultimii ani, fosta jucătoare de tenis s-a orientat și către zona tehnologiei și a criptomonedelor, direcționând sume considerabile către platforma MoonPay.

Sharapova ocupă și o poziție importantă în industria modei: este director independent în cadrul Moncler Group, compania care deține brandurile de lux Moncler și Stone Island.

Averea ei exactă este dificil de estimat, având în vedere portofoliul vast de investiții și firme. Pe lângă afaceri, Maria este și proprietară a numeroase imobile de lux. Printre acestea se numără o fermă de 8,6 milioane de dolari în Summerland și o vilă de 11 milioane de dolari în Montecito, ambele în California. Recent, și-a vândut penthouse-ul din Manhattan Beach baschetbalistului echipei LA Lakers, Luka Dončić, pentru suma impresionantă de 25 de milioane de dolari.