Mircea Badea: „De ce să stea Simona Halep în România?! O viață ai, cu toată dragostea pentru țară”

Mircea Badea a comentat în emisiunea ”În gura presei” decizia Simonei Halep, care și-a vândut casa de la Snagov și s-ar fi mutat în Dubai, în Emiratele Arabe Unite.

La începutul lunii trecute, sportiva și-a scos la vânzare vila din Snagov, o proprietate pe care cerea 4,2 milioane de euro. Între timp, Simona Halep ar fi reușit să vândă proprietate din Ilfov și ar fi ales să plece definitiv din România, cumpărând o proprietate în Emiratele Arabe Unite, acolo unde s-ar fi și mutat.

Sportiva a luat această hotărâre după ce suspendarea din tenis a venit la pachet cu interdicția de a se antrena în academiile acreditate de WTA. În țara arabă, Simona Halep se poate pregăti la standarde înalte, fără să încalce regulile stabilite de forurile oficiale ale tenisului.

Mircea Badea a comentat subiectul în emisiunea lui de la Antena 3. Prezentatorul a comparat-o pe Simona Halep cu Novak Djokovici, care e originar din Serbia, dar locuiește în Marbella, Spania. „Nu înțeleg de ce nu a făcut-o de pe vremea când era liderul circuitului feminin… Dânsa clar speră să revină (n.r. după expirarea suspendării), de vreme ce se antrenează la modul foarte serios. Doar nu o să stea toată ziua să se uite în tavan, e adevărat, dar zic că se antrenează ca să joace din nou.

În Emirate are toate condițiile

Și acolo are ce îi trebuie. Vorbesc de acest subiect și de felul în care e tratat în presa din România. Dar de ce la Dubai? Păi, dacă ai fost acolo o dată, o să vezi că ai multe motive”, a spus Mircea Badea, la Antena 3. Prezentatorul a adăugat că Simona Halep poate ajunge rapid din Emirate în România, sportiva fiind obișnuită să circule cu avioanele de linie. „De ce să stai în România? E teren de joacă. Vii cât de des cât poți, dar să stai în România… De ce ai face asta? La Marbella are reședința Djokovici, nu are în Serbia. Cu toată dragostea, ia avionul privat, în două ore e în Serbia.

Doamna Halep ajunge și folosind curse de linie. Și pe vremea când era numărul 1 mondial călătorea pe curse de linie. M-a șocat! Ok, la business class, dar la curse de linie. Adică stătea ca noi toți la coadă acolo. Oricât de patriot ai fi… Și domnul Djokovici este, fără doar și poate, și doamna Halep este și ea! Dar de ce să stai în România prea mult timp? O viață ai, cu toată dragostea pentru țară”, a încheiat Mircea Badea.