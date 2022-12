Messi, cu nasul pe sus. Ce i-a spus Lewandowski după ce argentinianul l-a lăsat cu mâna întinsă

Argentina a câștigat meciul care a avut loc miercuri, 30 noiembrie, împotriva Poloniei cu scorul de 2-0. La sfârșitul partidei, căpitanul Poloniei Robert Lewandowski și Messi au fost văzuți purtând o conversație.

Balonul se afla la Messi, iar căpitanul Poloniei a încercat să recupereze mingea de la el. Arbitrul a fluierat fault pentru Argentina, moment în care Lewandowski s-a îndreptat spre Messi pentru a da mâna. Messi l-a ignorat, iar momentul a stârnit o mulțime de controverse.

„Am vorbit puțin și a fost distractiv. I-am spus lui Messi că am jucat puțin mai mult în defensivă decât de obicei, însă uneori de asta are nevoie echipa”, a declarat căpitanul Poloniei despre conversația cu Messi pentru Bild.

În legătură cu momentul care a stârnit o mulțime de controverse, Lewandowski a afirmat: „A fost extrem de ciudat, da. Eram la centrul terenului apărând, dar știam că trebuie să ajut echipa”.

În plus, polonezul a făcut declarații și despre calificarea echipei sale în optimi.

„Știam în ultimele 10 minute de joc de la meciul nostru faptul că cel mai probabil cartonașele galbene vor decide clasamentul final. Ni s-a spus că Mexicul conducea doar cu 2-0. Atunci am știut că trebuia să continuăm să credem în noi, însă și să jucăm cu grijă, să nu mai primim vreun cartonaș galben.

Când Arabia a înscris am simțit că norocul e de partea noastră. A fost o muncă dură, nimic plăcut, însă ne aflăm, pentru prima dată în 36 de ani, în faza următoare la un Mondial, acesta este un mare succes pentru toată Polonia”, a declarat atacantul polonez.

Argentina va juca în optimi împotriva Australiei. Partida va avea loc pe 3 decembrie, de la ora 21:00.

Polonia va întâlni Franța, câștigătoarea grupei D. Partida va avea loc pe 4 decembrie, la ora 17:00.

Turneul final din Qatar, cu 32 de echipe, va avea 64 de meciuri, care vor fi găzduite de opt stadioane, urmând să se încheie pe 18 decembrie.