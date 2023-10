Lupu, declarații de noaptea minții: Rămâne și fără locul de muncă, după condamnarea la închisoare VIDEO

Dănuț Lupu (56 de ani) va face închisoare pentru a doua oare, după cum Adevărul a explicat aici. Bineînțeles, într-un moment greu nu e corect să dai într-un om aflat la pământ. Chiar și așa însă, realitatea e următoarea: Dănuț Lupu s-a suit la volan, fără permis de conducere.

Contactat, astăzi, de jurnalistul Horia Ivanovici, în cadrul emisiunii Fanatik SuperLiga, Lupu și-a încheiat declarațiile în lacrimi, spre finalul intervenției sale. De altfel, Ivanovici a pus capăt dialogului cu Lupu tocmai pentru a-l scuti de un calvar emoțional și mai mare.

Problema e că, până să fie copleșit de lacrimi, Lupu a făcut o serie de afirmații șocante! Așa cum se întâmplă de obicei la noi, fostul fotbalist a încercat să justifice un lucru rău și anume faptul că a condus fără permis, invocând că sunt alții care fac lucruri și mai rele. Lupu a dat exemplul unor oameni prinși băuți și drogați, care au provocat accidente grave, omorând oameni. Prin comparație, Lupu a fost oprit la volan, fără permis, dar și fără să fi provocat vreun accident.

Chiar și așa, e clar că Lupu a comis o infracțiune pentru care a și primit acum o pedeapsă conform legilor aflate în vigoare. Iar problemele fostului fotbalist nu se termină aici. În cadrul intervenției sale la Fanatik SuperLiga, Lupu a spus că va fi dat afară și de la CS Dinamo, unde deține funcția de manager. E o decizie firească, după cum a admis și Lupu, având în vedere că această grupare, cu legături cu Ministerul de Interne, nu poate avea un angajat aflat după gratii.

Ce a spus Dănuț Lupu la Fanatik SuperLiga?

*Justiția română m-a considerat vinovat. Sunt vinovat... OK! Poate dacă mă prindea drogat, băut, îmi dădea ceva mai puțin (n.r. – ironic). Decizia e definitivă. Ce vrei să fac? Îmi cer scuze că nu ți-am răspuns când m-ai sunat prima dată, dar vorbeam cu nea Mircea (n.r. – Mircea Lucescu). Ce să-mi spună Mircea Lucescu? În afara faptului că poți să încurajezi un om și să-i zici că nu-ți vine să crezi, altceva ce poți să-i spui?

*Eu am condus (n.r. – fără permis) pentru că am avut nevoie să ajung la spital. N-au ținut cont de acest lucru. Deși au controlat și la spital. Mai contează? O să-mi fie afectată viața de această condamnare? În ce sens? N-am omorât pe nimeni, n-am furat de la bancă, nu m-a prins drogat, nu m-a prins băut. Pur și simplu, m-am dus la spital.

*Astea sunt legile din România, n-avem ce face. Eu le respect. Dacă ei au considerat că eu sunt un pericol public, ce pot să fac? Nu mai am cale de atac. Eu ar trebui să mă predau. Eu sunt plecat de o săptămână din țară. Am să mă întorc sâmbătă sau duminică și am să mă duc să fac ceea ce statul crede că e normal să fac...

*Dacă sunt plecat și pot dovedi că sunt plecat, ca să fac iar niște analize, eu cred că sănătatea unui om e mai importantă ca orice (n.r. - despre faptul că nu se poate preda în 6-8 ore, cum prevede legea). N-am spus că fug, n-am spus că nu accept (n.r. – pedeapsa), asta e. Am spus că vin sâmbătă sau duminică. Oricum, mă vor aștepta cu flori la aeroport. Glumesc (n.r. – râde amar). O să fiu dat în urmărire până atunci.

*Dacă sunt trist? Nu. Doar mâhnit, puțin, așa. Am greșit. Și am recunoscut că am greșit. Dar am făcut o greșeală în contextul în care mă duceam la spital, nu mă duceam în altă parte. Dacă ei au considerat că viața unui om nu e importantă și e important că te urci la volan, OK, n-am ce să fac. Accept. Dar eu cred că orice om ar face ceea ce am făcut eu. Ce faci? Accepți să mori sau te duci la spital? Și atunci, nu regret! Dar spun: îmi pare rău! Nu venea Uber-ul, taxiuri nu sunt la Domnești. Ce era să fac?

*Am avut două situații în care am fost aproape de a deceda. Și am zis că e cazul să am mai mare grijă de mine. Să trec și peste COVID și peste gripa aviară, nu cred că e ușor.

*La CS Dinamo, probabil, automat îmi vor rezilia contractul, ceea ce, spun iarăși, e un lucru normal. Îmi pare rău doar de munca depusă acolo până acum. Mai mult ca sigur, CS Dinamo îmi va rezilia contractul. Și acolo am foarte mulți „prieteni“...

*Soția e foarte afectată. Băiatul e, totuși, mare. Are 35 de ani. I-am explicat. Eu mă așteptam la chestia asta, fiindcă știi cum e? Când ai mulți „prieteni“, atunci trebuie să ai și grija lor.

*Ce o să fac în închisoare? Mă faci să glumesc (n.r. – râde). O să scriu cărți! Eu știam că aici se va ajunge. Știi cum e? Lumea trebuie să dea și niște exemple. Îl dai exemplu pe ăla care a omorât doi oameni și a fost prins băut și drogat? Nu! Mă dai exemplu pe mine. După cum vedem...

*Eu sunt de acord ca Justiția să dea exemple. Măi, dar dă un exemplu care chiar a făcut ceva! Îmi spunea un prieten: Băi, statul român cheltuie mai mulți bani cu tine, în 4 luni (n.r. – cât o să stea după gratii), decât dacă îți dădea o amendă penală!

*O să stau cam 4 luni în închisoare, fiindcă faci o treime din pedeapsă. Deci, o să stau închis, undeva pe la 3 luni și jumătate, patru... Dar puteau să-mi dea o amendă penală, mai ales că n-am făcut cine știe ce... Dar ei m-au considerat pericol public (n.r. - prin această condamnare la închisoare).

*Eu am o vorbă: nu le doresc nici dușmanilor să ajungă la pușcărie! Eu acum nu-mi fac probleme pentru mine. Fac probleme pentru familie.

