Dănuț Lupu intră în închisoare pentru a doua oară: Motivul condamnării sale cu executare

Dănuț Lupu a fost un fotbalist cu un talent uriaș de care, din păcate, și-a cam bătut joc, având o viață dezordonată. Ceea ce s-a văzut și după retragerea sa din activitate. Pentru că Lupu a luat foarte multe kilograme în plus și, suferind de obezitate, a fost doborât de COVID-19, fiind la un pas de moarte, în noiembrie 2020.

Dacă a trecut cu bine peste problemele de sănătate și chiar a și slăbit puțin, nu la fel au stat lucrurile în ceea ce îl privește pe șoferul Dănuț Lupu. Care a fost prins la volan, conducând fără permis! Din acest motiv, a și fost condamnat la închisoare la 7 luni și zece zile. Prima decizie s-a dat în luna iunie. A urmat Apelul făcut de Lupu. Care a fost respins acum. Ceea ce înseamnă că fostul fotbalist trebuie să meargă la o secție de poliție pentru a se preda! În caz contrar, Lupu va fi ridicat de polițiști.

A vrut să se sinucidă în Grecia

E pentru a doua oară când Dănuț Lupu va intra în închisoare. Când era jucător activ în Grecia, el a fost implicat într-un accident și a stat două luni după gratii. Ulterior, în decembrie 2020, invitat la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu“, Lupu a mărturisit că a vrut să-și pună capăt zilelor, când era închis în Grecia!

„Am făcut două luni și jumătate de închisoare. Am luat un pumn de pastile, am încercat să mă otrăvesc! Nu e legendă. Am vrut să mă otrăvesc și am stat o săptămână intubat în spital. S-a speriat și Vardinoianis (n.r. – patronul clubului Panathinaikos) atunci, când a văzut că am luat-o cu capul. Mi-a trimis un avocat că mă scoate din arest dacă semnez o hârtie în alb. Era că renunț la toate pretențiile financiare. Aveam încă 3 ani de contract. Totul a fost ca să nu-mi mai dea banii. N-am vrut să semnez, a venit soția la mine... Până la urmă am semnat-o la ora 2 și la 2 jumate mi-au dat drumul din penitenciar!“, a povestit Lupu.

14

selecții a adunat Dănuț Lupu în naționala României, în perioada 1989-1998.