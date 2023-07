Loți Boloni le dă cu terenul în cap federalilor: „Elveția e de mâna a doua! Suntem condamnați să ne calificăm”

Ladislau Boloni (70 de ani), autorul unei promovări senzaționale cu Metz în Ligue 1, a fost aproape de revenirea pe banca primei reprezentative în iarna lui 2022. Însă clauzele impuse de Federație au fost considerate inacceptabile de antrenor, astfel că negocierile au picat și la națională a ajuns Edi Iordănescu.

Tehnicianul lui Metz nu regretă decizia luată și spus răspicat că Iordănescu nu are nicio scuză dacă România nu se va califica la Euro 2024, dintr-o grupă ușoară, cu Elveția, Israel, Kosovo, Belarus și Andorra. Asta chiar dacă Federația și selecționerul văd și prezintă Elveția ca pe o ”sperietoare” aflată la ani-lumină față de noi în fotbalul european.

„Eu așa cred, n-am urmărit jocurile, doar rezultatele. Cred că rezultatele sunt bune. Nu vreau să ating pe nimeni, dar la grupa pe care o avem, Dumnezeu să mă ierte, chiar trebuie să te califici. Eu nu știam acest lucru când eram în discuții, nu știam grupa. Îți dă posibilitate pentru creșterea jucătorilor și pentru formarea unei idei ambițioase pentru a relansa echipa națională”, a spus Loți Boloni la DigiSport.

Dacă ar fi fost Anglia, ce am mai fi zis?

Este un moment extrem de favorabil, suntem condamnați să ne calificăm. Dacă ar fi fost cu Anglia, mai discutam? Dacă Israelul este adversarul nostru puternic, atunci, cu tot respectul, nu suntem ambițioși deloc. Sau nu suntem capabili să fim ambițioși.

După părerea mea Elveția este o echipă de mâna a doua în Europa. Sunt sub Anglia, Portugalia, Spania, Franța, Italia, Germania. Dar elvețienii au o politică bine pusă la punct, de vreo 20 de ani. Când am fost la Rennes, am vorbit cu Alex Frei despre cum au ajuns să crească fotbalul elvețian. Elveția are doar echipa națională. Echipele de club n-au avut performanțe deosebite.

Eu nu știu cum a fost scos punctul din Elveția, dar felicitări pentru rezultat. Până la urmă, asta contează", a spus Ladislau Boloni la DigiSport.

România e în grafic pentru calificarea la Euro 2024 din Germania, chiar dacă în ultimele două deplasări, cu Kosovo și Elveția, ”tricolorii” au avut evoluții modeste. În grupa I, naționala lui Edi Iordănescu e pe locul 2, cu 8 puncte, la două puncte de liderul Elveția.