Bölöni, bulversat de gargara românească: Ce l-a șocat după negocierile cu federația

Nu doar jurnaliștii răutăcioși, în viziunea federației, semnalează că actuala conducere FRF e specializată în vorbe goale, ambalate frumos. Iată un fragment din interviul pe care Ladislau Bölöni l-a acordat pentru „Adevărul“, după negocierile eșuate cu cuplul Burleanu - Stoichiță pentru postul de selecționer.

„Adevărul“: Cu ce impresii aţi rămas după toate discuţiile cu cei de la FRF?

Ladislau Bölöni: Am observat că lipseşte fiabilitatea, sâmburele acela din care ai convingerea că va ieşi planta respectivă. Îmi cer scuze, dar am rămas cu impresia că, de multe ori, vorbim de dragul de-a vorbi. Când ascult anumiţi antrenori din fotbalul românesc, dar şi ce spune selecţionerul actual, zău că am impresia că vorbeşte Capello, Mourinho sau Arsene Wenger! Aşa de bine ştim lecţia, în teorie, încât mă simt jenat faţă de această avalanşă de cuvinte şi explicaţii despre cum trebuie făcute lucrurile. În schimb, atunci când te uiţi la ce suntem capabili să punem în practică, iar pentru mine asta înseamnă profunzime, eu îmi dau seama că suntem foarte departe de ce am văzut eu în fotbalul din Occident.

În ce sens?

În loc de vorbele astea goale, ar trebui să spui nişte lucruri pe care, în pasul următor, să le pui în practică. Şi nu vii să-mi explici de ce nu reuşeşti, ci munceşti în profunzime, transpiri şi suferi, până când sâmburele de care vorbeam prinde rădăcini şi dă roade.

Discursul acesta pompos de care vorbiţi e la mare modă, la FRF...

Eu, cât timp am fost în contact cu federaţia, am auzit foarte multe lucruri frumoase. Din păcate, în realitate, nu se realizează nimic din treburile acestea. Mai ales, dacă mă uit la rezultate, la performanţe! Şi aici revin la o greşeală pe care am comis-o, atunci când am spus, în ianuarie, că în România nu găsim talente, la ora actuală. În România, sunt talente, dar e nevoie de confirmarea lor. Pentru asta, ai nevoie de ştiinţă la nivelul formatorilor, la nivelul antrenorilor. Pentru asta, trebuie să investim mult mai mult. Cred că trebuie să fie o strategie a Comisiei Tehnice, care să evidenţieze calea cea bună pentru creşterea jucătorilor. Că această cale e urmată sau nu de cluburi, asta e altă mâncare de peşte. Dar eu, ca responsabil pentru obţinerea de performanţe, trebuie să elaborez acel drum. Mă refer la Comisia Tehnică a federaţiei! Noi, în schimb, vorbim mult, dar la nivel de realizare e o lipsă mare.

Preliminarii Euro 2024, grupa I

1. Elveția 2 2 0 0 8-0 6

2. România 2 2 0 0 4-1 6

3. Kosovo 2 0 2 0 2-2 2

4. Andorra 2 0 1 1 1-3 1

5. Israel 2 0 1 1 1-4 1

6. Belarus 2 0 0 2 1-7 0

*Primele două clasate vor ajunge la turneul final.

Următoarele meciuri în grupa I

Etapa a 3-a (16 iunie)

Kosovo – România 21.45

Andorra – Elveția 21.45

Belarus – Israel 21.45

Se va juca la Budapesta.

Etapa a 4-a (19 iunie)

Elveția – România 21.45

Israel – Andorra 21.45

Belarus – Kosovo 21.45

Se va juca la Budapesta.

Etapa a 5-a (9 septembrie)

Andorra – Belarus 19.00

România – Israel 21.45

Kosovo – Elveția 21.45

Etapa a 6-a (12 septembrie)

România – Kosovo 21.45

Elveția – Andorra 21.45

Israel – Belarus 21.45

Lotul României pentru meciurile din iunie

*Portari: Târnovanu (FCSB), Aioani (Farul), Moldovan (Rapid)

*Fundași: Rațiu (Huesca), Manea (CFR Cluj), Burcă (CFR Cluj), Drăgușin (Genoa), Nedelcearu (Palermo), Rus (Pisa), Camora (CFR Cluj), Opruț (Hermannstadt)

*Mijlocași: M. Marin (Pisa), Băluță (Farul), Screciu (CS U Craiova), Olaru (FCSB), Stanciu (Wuhan Three Towns), Cicâldău (Ittihad Kalba), I. Hagi (Rangers), Sorescu (FCSB), Moruțan (Pisa), Coman (FCSB), Man (Parma), Mihăilă (Parma)

*Atacanți: Pușcaș (Genoa), Alibec (Farul), L. Munteanu (Farul)