Reacția lui Nicolae Ciucă la declarația lui Ciolacu potrivit căreia Buzăul nu este în Moldova: „M-am simţit român şi la Focşani, şi la Suceava, şi la Buzău şi la mine la Pleniţa”

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat sâmbătă că s-a simţit român şi la Focşani, şi la Suceava, şi la Buzău şi la Pleniţa.

Ciucă a fost întrebat, la sediul Biroului Electoral Municipal, cum comentează declaraţia premierului Marcel Ciolacu potrivit căreia Buzăul nu este în Moldova, iar dacă spui că este în Moldova este o jignire, dar şi o altă declaraţie a lui Ciolacu potrivit căreia este o jignire când propui candidaţi precum un hoţ de tablă, aluzie la liberalul Costel Alexe, a scris Rompres.

„I-am rugat pe toţi membrii PNL să aibă o abordare în campanie cât se poate de pozitivă. Să trecem de la partea asta de ură şi jignire, pentru că până la urmă dacă rezumăm campania la jigniri şi la tot felul de invective adresate unui candidat sau altuia nu rezolvăm şi nu cred că îi convingem pe cetăţenii români că avem ceva în cap pentru ceea ce înseamnă administrarea la nivel local sau central. În ceea ce priveşte acea declaraţie, vă pot spune că într-adevăr am lucrat şapte ani în Moldova şi în Buzău iar la un moment dat am fost întrebat dacă după atâţia ani mă simt ca fiind de-al locului. Le-am zis că da, mă simt a fi şi moldovean, pentru că am lucrat acolo şi mi-a plăcut să lucrez cu oamenii. M-am simţit român şi la Focşani, şi la Suceava, şi la Buzău şi la mine la Pleniţa”, a declarat liderul PNL.

Întrebat dacă Buzăul este în Moldova, Ciucă a spus: „Buzăul este în România. Ştim cu toţii unde este Buzău”.

Nicolae Ciucă a participat la depunerea candidaturii lui Sebastian Burduja pentru Primăria Capitalei, din partea PNL.

Marcel Ciolacu a făcut o glumă deloc inspirată într-o conferință de presă la Timișoara, precizând că se simte jignit dacă e făcut „moldovean“, el fiind din Buzău. Gafa premierului a fost sesizată imediat și taxată prin grimase de către colegii săi Alfred Simonis (TM) și Marian Neacșu (IL).

„Asta e, a venit bănățeanul de Grindeanu să facă autostradă în Moldova. Buzăul nu e în Moldova și vă rog frumos să nu mă jigniți! Dar a venit și un buzoian care totuși împreună cu dl Grindeanu și restul colegilor din guvern am început să aducem timișorenilor ce e corect să aducem”, a fost gluma încercată de Marcel Ciolacu ca răspuns la întrebarea pusă de un jurnalist.

Gafa lui Ciolacu a stârnit imediat reacții din partea colegilor de partid, Alfred Simonis (TM) și Marian Neacșu (IL) - secretar general al Guvernului. Aflați în spatele premierului, cei doi și-au întors privirea unul către celălalt, uluiți, fixându-se cu subînțeles, apoi fiecare și-a mușcat buzele.

Marcel Ciolacu a făcut referire, în glumă, la o eternă confuzie care îi plasează pe buzoieni în regiunea Moldova. Specialiștii pun pe seama vecinătăţii cu regiunea istorică din nord-estul țării ideea că buzoienii sunt moldoveni.