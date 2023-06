Burleanu și Stoichiță, așii vorbelor goale: Declarația care trădează un tupeu fantastic și explicația ei

Se spune că „gura păcatosului adevăr grăiește“. Șeful Comisiei Tehnice FRF, Mihai Stoichiță (69 de ani), tocmai ne-a arătat valabilitatea acestui proverb românesc.

La începutul săptămânii, „Lippi“ a fost abordat de ziariști și chestionat dacă are vreun regret că federația a ratat, la începutul anului 2022, oportunitatea de a angaja un selecționer de talia lui Ladislau Bölöni (70 de ani). Vorbim despre un tehnician cu trofee cucerite în Portuglia, Belgia și Emiratele Arabe Unite, prin mâna căruia au trecut niște staruri ale fotbalului mondial, precum Jardel, Cristiano Ronaldo sau Raphael Varane. Și care, la finalul săptămânii trecute, a readus Metz în prima ligă franceză, după un sezon spectaculos, în care n-a mai pierdut din octombrie 2022.

Revenind la Stoichiță, oficialul FRF s-a întors spre camere și a oferit, cu nonșalanță, o replică scurtă, dar care spune totul despre viziunea fotbalistică a oamenilor de la federație: „De ce să regret că nu l-am luat pe Bölöni?! Ar trebui să-l întrebaţi pe el, dacă nu cumva regretă că n-a venit la echipa naţională a României“.

Stoichiță merită să fie felicitat, măcar pentru sinceritate. Pentru că, într-adevăr, n-are ce regreta. Așa se întâmplă, când ai postul asigurat, indiferent de rezultatele. Și, ca să fim corecți până la capăt, așa se întâmplă la Federația Română de Fotbal de ani buni. Încă de pe vremea lui Mircea Sandu. Răzvan Burleanu (38 de ani) doar a „moștenit“ acest sistem bolnav, în care competența și rezultatele obținute nu contează, în care primează interesul personal și jocurile de culise, și l-a perfecționat cu un limbaj de lemn, corporatist. Care, să admitem, nu exista pe vremea lui Sandu.

Rateurile mari aduc alegeri câștigate fără emoții

Desigur, domnii Burleanu și Stoichiță ne vor vorbi despre „sustenabilitate, predictibilitate și integritate“. Și se vor lăuda cu rezultatele din „Cupa Tymbark Junior„ și „Gillette-Performanta Are Viitor“. De altfel, așa s-au derulat și negocierile cu Bölöni. „Mi-am scăzut pretenţiile financiare la mai mult de jumătate din suma cerută iniţial. Mi s-a dat şi un motiv pentru care nu puteam să primesc salariul pe care l-a avut Daum. Că federaţia are şi alte obiective acum. Printre care şi finanţarea Cupei Satelor“, a spus Loți pentru „Adevărul“, în iunie 2022.

Și e firesc să fie așa, cât timp victoriile obținute de administrația Burleanu, în alegeri, sunt invers proporționale cu rezultatele echipei naționale. Adică, „oglinda“ oricărei federații și capitolul care îl interesează pe omul de rând, cel care vine pe stadion.

După primul său mandat la FRF, când s-a obținut, totuși, o calificare, România ajungând la Euro 2016, Burleanu a avut ceva emoții pentru câștigarea unui nou mandat, la scrutinul din 2018. Și un contracandidat serios, în persoana lui Ionuț Lupescu. Pe care, ce-i drept, l-a „ciuruit“, dar măcar după ce a avut opoziție. Ei bine, după perioada 2018-2022, când naționala a ratat tot ce era de ratat, adică Mondialul din 2018, Euro 2020 și Mondialul din 2022, Burleanu a câștigat următoarele alegeri cu unanimitate de voturi, în aplauzele celor prezenți, fără contracandidat!

Așa se explică și acum replica dată de Mihai Stoichiță, în privința ratării oportunității de a-l angaja pe Bölöni selecționer. Pentru că, dacă eșecurile mari sunt răsplătite cu victorii electorale și mai mari, atunci chiar că nu contează dacă selecționerul se numește Ladislau Bölöni, Edward Iordănescu sau Aristică Cioabă. Ca să rezumăm, folosind un alt proverb românesc, câinii latră, caravana trece.

Burleanu ne-a liniștit: calificările nu sunt în fișa postului său

Nu doar Mihai Stoichiță a prins acest tupeu fantastic, în discursul său public. El, de fapt, s-a inspirat de la șeful său. Care, după ultimele alegeri câștigate, în 2022, a rostit un celebru discurs, în care a informat publicul că necalificările primei reprezentative nu pot fi puse în cârca sa. Pentru simplul motiv că nu intră în fișa postului său.

„Niciun preşedinte de federaţie nu poate să influenţeze performanţele unei echipe de club sau unei echipe naţionale. Un preşedinte de federaţie poate să-ţi asigure un mediu de integritate, în ceea ce priveşte selecţia, în ceea ce priveşte numirea unui selecţioner şi, în acelaşi timp, tot suportul financiar. Dumneavoastră vă doriţi un preşedinte de federaţie care să antreneze echipa, să intre în teren şi poate chiar să înscrie. Nu poţi influenţa însă performanţa unui jucător de pe o zi pe alta. Dacă am fi participat la Cupa Mondială, am fi avut un preşedinte perfect? Nicidecum. Gândiţi-vă că, în spatele unor calificări, se pot ascunde fapte de corupţie, lipsă de integritate“, ne-a explicat Burleanu.

„Dragi coechipieri“ vă explică FRF ce contează

Tot anul trecut, șeful FRF ne-a lămurit cu ce trebuie să ne consolăm, în condițiile în care echipa națională s-a specializat în necalificări. Discursul lui Burleanu a început cu o formulare antologică: „Dragi coechipieri“. Iată însă tabloul mirific, descris de șeful de la „Casa Fotbalului“:

*Dragi coechipieri, când am candidat în 2014, am făcut-o, având ca scop modernizarea fotbalului românesc. Între timp, au trecut 8 ani în care am lucrat pentru a produce o schimbare care să conecteze fotbalul românesc la fotbalul de performanţă.

*Anul trecut, am aprobat strategia FRF pentru 2021-2026, strategia tehnică şi strategia pentru dezvoltarea fotbalului feminin. Vom adăuga alte trei documente în lunile următoare: strategia pentru dezvoltarea futsalului, strategia de responsabilitate socială şi strategia pentru fotbalul de bază.

*Fotbalul feminin a cunoscut o dezvoltare fără precedent. Peste 66.000 de fete practică fotbalul. În 2013, erau doar 330.

*Nu am nicio îndoială că nu vom reuşi în noua noastră misiune. Am reuşit să depăşim mai multe momente de criză, să demonstrăm că putem crea noi generaţii competitive. Să nu uităm că împreună suntem o forţă, că suntem mai buni împreună.

*Vă mulţumesc pentru încredere şi pentru această sursă de prietenie. Asta îmi dă energie. Energia de a continua pe drumul integrităţii, corectitudinii şi al transparenţei, energia de a trece peste criticile nefondate şi de a lupta pentru cel mai important lucru câştigat în aceşti 8 ani: o competiţie corectă.

Preliminarii Euro 2024, grupa I

1. Elveția 2 2 0 0 8-0 6

2. România 2 2 0 0 4-1 6

3. Kosovo 2 0 2 0 2-2 2

4. Andorra 2 0 1 1 1-3 1

5. Israel 2 0 1 1 1-4 1

6. Belarus 2 0 0 2 1-7 0

*Primele două clasate vor ajunge la turneul final.

Următoarele meciuri în grupa I

Etapa a 3-a (16 iunie)

Kosovo – România 21.45

Andorra – Elveția 21.45

Belarus – Israel 21.45

Se va juca la Budapesta.

Etapa a 4-a (19 iunie)

Elveția – România 21.45

Israel – Andorra 21.45

Belarus – Kosovo 21.45

Se va juca la Budapesta.

Etapa a 5-a (9 septembrie)

Andorra – Belarus 19.00

România – Israel 21.45

Kosovo – Elveția 21.45

Etapa a 6-a (12 septembrie)

România – Kosovo 21.45

Elveția – Andorra 21.45

Israel – Belarus 21.45

Lotul României pentru meciurile din iunie

*Portari: Târnovanu (FCSB), Aioani (Farul), Moldovan (Rapid)

*Fundași: Rațiu (Huesca), Manea (CFR Cluj), Burcă (CFR Cluj), Drăgușin (Genoa), Nedelcearu (Palermo), Rus (Pisa), Camora (CFR Cluj), Opruț (Hermannstadt)

*Mijlocași: M. Marin (Pisa), Băluță (Farul), Screciu (CS U Craiova), Olaru (FCSB), Stanciu (Wuhan Three Towns), Cicâldău (Ittihad Kalba), I. Hagi (Rangers), Sorescu (FCSB), Moruțan (Pisa), Coman (FCSB), Man (Parma), Mihăilă (Parma)

*Atacanți: Pușcaș (Genoa), Alibec (Farul), L. Munteanu (Farul)