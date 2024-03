Jasmin Paris, prima femeie care a terminat cursa epuizantă Barkley Marathons | FOTO

O alergătoare britanică a intrat în istorie, devenind prima femeie care a terminat unul dintre cele mai grele ultramaratoane din lume.

Jasmin Paris, din Midlothian, a terminat Barkley Marathons din Tennessee cu doar un minut și 39 de secunde înainte de termenul limită de 60 de ore.

Mii de susținători au urmărit cursa pe rețelele de socializare, în timp ce ea a ajuns la finalul ei cu sufletul la gură vineri, scrie bbc.com.

Ea era atât de epuizată încât s-a prăbușit la pământ după ce a terminat cursa care este inspirată de o evadare celebră din închisoare.

Traseul, la Frozen Head State Park, se schimbă în fiecare an, dar acoperă 100 de mile, implicând 60.000 de metri de urcare și coborâre - aproximativ de două ori mai mult decât înălțimea Muntelui Everest.

Doar 20 de persoane au reușit să ajungă la finalul cursei în cele 60 de ore alocate, de când aceasta a fost extinsă la 100 de mile în 1989.

Veterinarul în vârstă de 40 de ani a trebuit să navigheze pe un teren extrem și adesea fără poteci, continuând să alerge și pe timpul nopții.

Fotografiile arată picioarele ei zgâriate de la împingerea prin tufișuri ascuțite și mărăcinișuri în pădurea densă de pe pante abrupte.

Ea a declarat anterior: "Barkley Marathons este o provocare cu adevărat unică, iar ideea de a o alerga a crescut în ultimii ani. Simt un amestec de emoție și nervi. Știu că va fi foarte greu, posibil imposibil, dar, în același timp, asta mă face să îmi doresc să îl alerg".

David Miller, un fotograf profesionist prezent la cursă, a declarat pentru BBC Scotland că a fost martorul "celei mai mari realizări de ultramaraton din toate timpurile".

"A fost multă așteptare la linia de sosire și cu trei minute înainte de ora 60 am auzit strigăte și un vuiet și erau oameni care o încurajau pe Jasmin. A sprintat și a dat tot ce a avut mai bun, pentru că nu avea loc de greșeală, altfel nu ar fi ajuns la linia de sosire.A atins poarta și s-a prăbușit de oboseală. A fost cel mai frumos lucru pe care l-am văzut vreodată, a fost incredibil. Evident, am fost foarte concentrat pe încercarea de a o surprinde pe Jasmin și un moment istoric, dar în același timp am simțit o lacrimă în spatele obiectivului pentru că a fost un moment atât de emoționant."

Cursa nu este cunoscută doar pentru că este epuizantă din punct de vedere fizic, ci și pentru tradițiile sale ciudate.

Traseul se schimbă în fiecare an, dar este format din aproximativ cinci bucle de 20 de mile, cu doar 35 de participanți în fiecare an.

Traseul Barkley a fost creat de Gary "Lazarus Lake" Cantrell și Karl Henn.

Ideea cursei le-a venit când au auzit despre evadarea în 1977 a lui James Earl Ray, asasinul lui Martin Luther King Jr, din penitenciarul de stat Brushy Mountain din apropiere.

Ray a parcurs doar aproximativ 12 mile (19 km) după ce a alergat mai mult de 50 de ore în pădure, ascunzându-se de căutările aeriene în timpul zilei.

Se pare că Cantrell a luat în derâdere distanța parcursă de Ray, spunând: "Aș putea face cel puțin 160 km".

Potențialii alergători trebuie să scrie un eseu "De ce ar trebui să mi se permită să alerg la Barkley", împreună cu o taxă de intrare de 1,60 dolari (1,27 lire sterline) și, dacă reușesc, primesc o scrisoare de condoleanțe.

De asemenea, alergătorii trebuie să aducă o "taxă" suplimentară, care în trecut a inclus lucruri precum o cămașă albă, șosete sau o plăcuță de înmatriculare a mașinii, ca donație pentru că nu au terminat cursa.

Concurenții trebuie să găsească între nouă și 14 cărți de-a lungul traseului (numărul exact variază în fiecare an) înainte de a scoate din fiecare carte pagina corespunzătoare numărului lor de concurs, ca dovadă a finalizării.

Aceștia le duc la creatorul și directorul cursei, Cantrell, cunoscut și sub numele de "Laz", la sfârșitul fiecărei ture.

Cursa începe oricând, de la miezul nopții până la prânz, în ziua cursei, cu o oră înainte de startul cursei, semnalată prin suflarea unei conchilii. Cursa începe oficial atunci când directorul de cursă își aprinde o țigară.

Traseul nu este marcat, iar concurenții trebuie să memoreze în prealabil traseul.

Prima și a treia buclă se parcurg în sensul acelor de ceasornic, în timp ce a doua și a patra buclă se parcurg în sens invers acelor de ceasornic. Primul care termină prima buclă din cea de-a patra poate decide în ce direcție va merge în ultima buclă.

Jasmin, care s-a născut în Hadfield, în Derbyshire, terminase anterior ceea ce se numește "Fun Run" la debutul ei în 2022, reușind să parcurgă trei dintre bucle.

În ciuda titlului său, cursa are totuși o lungime de 60 de mile. În 2006, nimeni nu a reușit să o termine în mai puțin de 40 de ore.

Anul trecut, Jasmin a devenit prima femeie din 2001 încoace care s-a angajat într-o a patra buclă.

Anterior, cea mai bună performanță feminină a fost cea a lui Sue Johnston de 66 mile (106 km) în 2001, când mai mult de 30 de concurenți nu au reușit să ajungă la prima carte (două mile).

În ianuarie 2019, Jasmin, mamă a doi copii, a concurat în cursa de 268 de mile de-a lungul Pennine Way, pentru a doborî recordul de cursă cu mai mult de 12 ore.

Ea a finalizat Montane Spine Race - din Derbyshire până la granițele scoțiene - în 83 de ore, 12 minute și 23 de secunde.

Sponsorul ei anterior, Inov8, a declarat că reușita ei a fost "una dintre cele mai mari povești" din acest sport. De atunci, ea a co-fondat The Green Runners.