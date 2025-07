Italienii sunt fermecați de David Popovici: un amestec unic de instinct animalic, putere, tactică, ferocitate și viteză, cum probabil nimeni altcineva înaintea lui n-a avut

Publicația italiană „La Gazzetta dello Sport” îi face portretul lui David Popovici (20 de ani), românul care face senzație în sportul mondial cu cele două medalii de aur de la Campionatele Mondiale de Natație de la Singapore, în probele de 100 și 200 de metri liber.

„Maestrul vitezei”

„Românul și-a repetat isprava la Singapore, câștigând aurul la 100 și 200 stil liber, la fel ca dubla sa la Campionatul Mondial de acum trei ani. Și să te gândești că până ieri era gata să renunțe: „M-am gândit să renunț, apoi mi-am dat seama că trebuie să-mi testez limitele.” Și le-a depășit. Și la nici 21 de ani, este încă maestrul vitezei.

Omul cu motor al înotului mondial este încă el: David Popovici. O demonstrație de forță din partea fenomenului român care, după ce a câștigat aurul acum două zile la 200 stil liber, își repetă isprava cu o victorie la Campionatul Mondial la 100. El este maestrul vitezei. Iar dubla de la Singapore vine la trei ani după cea de la Budapesta (2022), care se adaugă aurului și bronzului său olimpic. Și să te gândești că, din Singapore, a vrut să plece: „M-am gândit să renunț”, a spus Popovici la microfoane, „apoi mi-am dat seama că trebuie să-mi testez din nou limitele.” Să le depășești. Misiune îndeplinită.

„Stilul său de înot este rapid ca fulgerul”

Născut la București în septembrie 2004, David a devenit înotător din întâmplare: pentru a corecta o problemă la spate. Dar de la recuperare la competiție, pentru el, stilul său de înot este rapid ca fulgerul. La 10 ani, deja dobora recorduri naționale. Apoi a luat zborul la campionatele internaționale de tineret, la Campionatele Europene și la Campionatele Mondiale. De exemplu, la Campionatele Mondiale (generale) din Ungaria, Popovici avea doar 17 ani! Studiază psihologia (meseria mamei sale) la Universitatea din București, trezindu-se la 4:30 dimineața pentru a lua micul dejun cu ochii închiși. „Fac asta de când eram copil: dorm în timp ce mănânc”, spune el. Apoi se antrenează șase ore pe zi, 9 km pe sesiune, mergând la sală și mergând la terapie. „Sportul este distractiv, chiar și atunci când te chinui”, spune el. „Chiar și atunci când ești pe punctul de a te sinucide și simți că vrei să vomiți, după o jumătate de oră îl găsești distractiv.

„Poate cu adevărat duce înotul într-o altă dimensiune”

David are și o pasiune pentru filosofie, în special pentru stoici („Caut o viață liniștită ca ei. Și cred că am învățat principii care ajută și în sport”), și pentru citate. Preferatul său este un aforism atribuit lui Seneca: „Cel mai puternic este cel care se are în propria putere”. Când vine vorba de înot, idolul său este atletul extrem Paul Georgescu, capabil de uluitoarea distanță de 100 de kilometri non-stop în piscină. „Este un exemplu pentru mine. Mă face să înțeleg că nu există limite insurmontabile.” Celelalte modele ale sale? Michael Phelps, Anthony Ervin și Adam Peaty. Dar David Popovici poate cu adevărat duce înotul într-o altă dimensiune. Este un amestec unic de instinct animalic, putere, tactică, ferocitate și viteză, cum probabil nimeni altcineva înaintea lui n-a avut. Dominația sa abia a început”.