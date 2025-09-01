Înotătorul Ryan Lochte, internat într-un centru de specialitate, în urma abuzului de droguri. „Am căzut într-un loc întunecat”

Americanul Ryan Lochte, în vârstă de 41 de ani, cu 12 medalii olimpice la înot în palmares, a fost internat într-o clinică de reabilitare și traversează momente cumplite.

Cel care și-a trecut în cont șase medalii de aur la Jocurile Olimpice de Natație se luptă cu dependența de substanțe interzise, acest viciu luând naștere în urmă cu mai mulți ani de zile, după ce a fost implicat într-un accident rutier de proporții.

Potrivit ultimelor sale declarații pe rețelele de socializare, Lochte ar împlini, curând, două luni de abstinență.

„Am căzut într-un loc întunecat din cauza abuzului de substanțe!”

Fostul campion olimpic se află, în prezent, internat într-un centru de specialitate din Florida. Ryan Lochte s-a dat drept exemplu negativ și încurajează oamenii să ceară ajutor de specialitate, atunci când situațiile ies de sub control.

„Am căzut într-un loc întunecat din cauza abuzului de substanțe. Sunt motivat și merg mai departe. Am vrut să împărtășesc asta cu voi, în special cu fanii mei, pentru că voi sunteți foare importanți pentru mine. În viață, vei fi doborât sau vei întâlni obstacole. Nu contează cum ești doborât, ci cum te ridici!”, a mărturisit fostul campion olimpic de natație, pe social media.

În anul 2018, Ryan Lochte a fost suspendat timp de o perioadă de 14 luni, pentru utilizarea unei perfuzii intravenoase. Deși perfuzia nu conținea substanțe interzise, aceasta ar fi fost administrată în mod ilegal.

Scurt istoric

Ryan Lochte a luat parte la patru ediții ale Jocurilor Olimpice, reușind să adune în palmares șase medalii de aur, trei de argint și trei de bronz, în diverse probe de natație.

Prima apariție olimpică a avut-o în 2004, la Atena, unde a câștigat și primul său aur, în proba de ștafetă 4x200 metri liber, conform site-ului oficial al competiției. Cea mai recentă medalie olimpică a obținut-o la Jocurile Olimpice de la Rio, în 2016, tot la ștafeta de 4x200 metri liber, unde a urcat din nou pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.