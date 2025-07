Înot extrem pentru o cauză umanitară. Un slovac, deținător 5 recorduri Guinness, se aruncă în Dunăre

Înotătorul român Mihai Badea și slovenul Martin Strel vor participa între 17 și 20 iulie la o cursă de 72 de ore de înot neîntrerupt organizată în premieră în România, pe Canalul Siderurgic din Călărași, care reprezintă o inițiativă caritabilă pentru susținerea copiilor cu nevoi speciale.

Mihai Badea (52 de ani), fost poloist și înotător de anduranță cu experiență, a declarat, miercuri, într-o conferință de presă, că banii strânși din donații în urma acestei acțiuni vor fi folosiți pentru construirea „Casei dintre brazi CID” de la Zărnești, un centru de vacanță și recuperare pentru copiii cu nevoi speciale și cei proveniți din familii defavorizate.

„Martin Strel este idolul meu încă de la începuturile carierei mele de înotător în ape deschise. Faptul că dânsul este aici lângă mine este o mare onoare și îi mulțumesc. Apreciez enorm faptul că a venit în România și mă va ajuta să duc cursa asta de 72 de ore la bun sfârșit. De ce fac această cursă? Nu, nu este vorba de vreun record, ci despre faptul că vreau să dau un mesaj simplu și clar, nu neapărat de a construi o casă pentru acești copii, ci despre a construi o unitate în jurul acestei case, acestei cauze.

Este foarte important să ne strângem cât mai mulți pentru acest scop nobil. În cursa asta este vorba despre oameni care pun suflet în construirea acestei case între brazi. Nu este o simplă casă, este o casă cu multă speranță și credință. Așa că vă invit să fiți alături de noi să dați o mână de ajutor printr-un SMS la 8844 cu textul 'zile'. Cu cât suntem mai mulți cu atât visul acesta poate deveni realitate”, a afirmat înotătorul român.

„Nu va fi o cursă ușoară. Știu ce se întâmplă până la 49 de ore, dar după pentru mine este o necunoscută. E clar însă că voi intra în apă un Mihai și voi ieși un alt Mihai. Pentru că toate cursele de înot pe distanțe lungi din cariera mea m-au schimbat ca om”, a adăugat Mihai Badea.

O cunoaște pe Nadia

Martin Strel (70 de ani), cunoscut drept „Big River Man” și deținătorul a 5 recorduri Guinness pentru traversări pe Amazon, Mississippi, Yangtze și Dunăre, participă pentru prima oară la o cursă în România. El a afirmat că a fost emoționat de dedicarea lui Mihai Badea în susținerea acestei cauze umanitare.

„Mihai m-a contactat pe Facebook și soția mea m-a întrebat dacă vreau să înot timp de 72 de ore alături de el și am spus direct: „De ce, nu?” Așa că acum sunt aici. Am fost mișcat de dedicarea și atenția lui Mihai față de această cauză caritabilă, mai ales că totul este pentru construirea unei case pentru copiii defavorizați în munții din România. Sunt mândru să pot face parte din acest eveniment. Sigur că nu va fi ușor de înotat. Ideea din spatele acestei curse însă este mult mai importantă decât efortul în sine. Eu voi face parte din cursa lui Mihai în cea de-a doua noapte de înot. Voi încerca să înot 12 ore. Am ales cea de-a doua noapte pentru că știu din experiența mea că în astfel de provocări aceasta este cea mai dificilă. Am înotat și eu 84 de ore, iar a doua noapte a fost extrem de dură pentru mine. Sunt încă în viață, chiar dacă am înotat în Amazon, cel mai periculos fluviu din lume”, a menționat slovenul.

Strel a explicat că de-a lungul timpului a avut ocazia de a-i cunoaște pe mai mulți mari sportivi români. „Am cunoscut-o pe Nadia Comăneci în urmă cu câțiva ani la Monte Carlo și a fost atât de emoționată și mândră de realizările mele încât avea ochii în lacrimi. Pe lângă Nadia, eu am mai avut de-a lungul timpului contact și cu alți mari sportivi români precum Ion Țiriac, Ilie Năstase, Hagi sau Gabriela Szabo”, a precizat înotătorul.

Organizat de Fundația Copii în Dificultate - CID, sub Înaltul Patronaj al Alteței Sale Regale Principesa Maria a României, evenimentul „72 Dus - Întors” marchează o inițiativă caritabilă unică în România: 72 de ore de înot solidar, neîntrerupt, pe Canalul Siderurgic din Călărași, în perioada 17-20 iulie 2025. Evenimentul își propune o strângere de fonduri destinate construirii Casei dintre Brazi (Zărnești, județul Brașov), primul centru de vacanță din România destinat copiilor cu diagnostice grave și celor proveniți din familii defavorizate.

La cursă vor participa, în afară de Mihai Badea și Martin Strel, sportivii Bogdan Zurbagiu, Cameliu Costache, Alex Nicoară și Robert Vasiliu. Aceștia vor avea alături peste 70 de tineri sportivi care s-au alăturat cauzei umanitare și vor parcurge câte un kilometru.