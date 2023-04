Începe săptămâna mare a fotbalului european: Diseară, se dau primele bilete pentru semifinale

După Săptămâna Mare a Sărbătorilor Pascale, vine săptămâna mare a competițiilor organizate de UEFA, la nivel de cluburi. Pentru că, începând din această seară, se vor da biletele pentru semifinalele Ligii Campionilor, Ligii Europa și Conference League.

Dintre cele 12 partide care se vor juca de astăzi până joi seară, cu siguranța, cele mai așteptate întâlniri sunt Bayern Munchen – Manchester City și Napoli – AC Milan, ambele în Liga Campionilor, plus AS Roma – Feyenoord, în Liga Europa. Explicația e simplă: având în vedere scorurile înregistrate în primele manșe, sunt șanse mari să asistăm la eliminarea unor coloși, precum Bayern, Napoli și AS Roma.

În ceea ce privește ultima formație, cea antrenată de Jose Mourinho (60 de ani), acest meci de totul sau nimic cu Feyenoord vine într-un moment în care „The Special One“ are o ofertă colosală pe masă: 100 de milioane de euro pe an pentru a renunța la Roma și a prelua Al-Nassr Riad (Arabia Saudită), unde s-ar reuni cu fostul său elev de la Real Madrid, Cristiano Ronaldo (38 de ani).

Liga Campionilor, sferturi, retur, ora 22.00

*Astăzi: Napoli – AC Milan (0-1 în tur)

*Astăzi: Chelsea – Real Madrid (0-2)

*Mâine: Inter Milano – Benfica (2-0)

*Mâine: Bayern Munchen – Manchester City (0-3)

Liga Europa, sferturi, retur, joi, ora 22.00

*AS Roma – Feyenoord (0-1 în tur)

*Sevilla – Manchester United (2-2)

*Sporting Lisabona – Juventus (0-1)

*Union Saint-Gilloise – Leverkusen (1-1)

Conference League, sferturi, retur, joi

*AZ Alkmaar – Anderlecht (0-2 în tur) 19.45

*Fiorentina – Lech Poznan (4-1) 19.45

*West Ham – Gent (1-1) 22.00

*Nice – Basel (2-2) 22.00