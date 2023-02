Imagine emoționantă cu tricoul lui Alex Maxim printre dărămăturile din Turcia

Pe Twitter a fost distribuită o imagine emoționantă cu tricoul lui Alex Maxim. Cadrul surprinde dezastrul din Turcia provocat de cutremurele care au zguduit Turcia și Siria în urmă cu câteva zile.

Futbol Arena a distribuit pe rețelele de socializare o imagine în care se vede tricoul fotbalistului internațional român Alexandru Maxim printre ruinele unui bloc prăbușit în urma cutremurelor pe peste 7.7 grade pe scara Richter care au șocat întreaga lume.

Tricoul este cel pe care Alex Maxim, în vârstă de 32 de ani, îl poartă la actuala sa formație, Gaziantep. El a fost ferit de efectele devastatoare ale cutremurelor, fiind în această perioadă în Germania, potrivit GSP.

Internaționalul român a oferit și câteva informații despre actuala sa stare, spunând că este bine și că momentan se află în Germania. Legat de situația din Turcia, el a confirmat că este haos și că oamenii de acolo dorm prin săli de sport deoarece nu au voie să revină în apartamente.

„Sunt bine, în Germania, am avut etapă și apoi două zile liber, așa că am venit în Germania. În Turcia e haos... Am vorbit la telefon cu oameni de acolo și mi-au spus că sunt în stradă de la ora 04:30. Dorm prin săli de sport, n-au voie să intre în apartamente. Cei care stau la casă sunt mai OK...”, a declarat Alex Maxim pentru GSP.

Alexandru Maxim s-a transferat la Gaziantep în ianuarie 2020 de la Mainz, din Germania.